Amcor e GlobalFoundries cortam fita para colaboração estratégica em Portugal – Spotlight News

Tempe, Arizona. – A Amkor Technology, Inc., fornecedora líder de embalagens de semicondutores e serviços de teste, e a GlobalFoundries (GF), um dos principais fabricantes mundiais de semicondutores, lançarão oficialmente sua parceria estratégica na Europa com uma cerimônia de inauguração no Porto da Amkor, Portugal localização. , instalação em 16 de janeiro de 2024.

Desde fevereiro de 2023, a GF transferiu 50 ferramentas das suas instalações em Dresden para a Amkor no Porto, os primeiros produtos do cliente a serem qualificados nas ferramentas GF recentemente instaladas.

“A colaboração entre a GlobalFoundries e a Amkor na Europa é um passo importante no aumento da resiliência da cadeia de fornecimento global da indústria em apoio aos clientes globais de infraestrutura de dados da Marvell”, disse Adrian Benjamin, diretor de compras da Marvell.

A nova parceria entre as duas empresas redefine o panorama da fabricação de semicondutores, permitindo a primeira cadeia de fornecimento abrangente da UE – desde a fabricação de wafers de semicondutores na GF até serviços OSAT na Amkor. Para facilitar esta colaboração, a GF está a implementar a sua bomba de 300 mm (bomba de 12 polegadas, CuP e bomba revestida) e linhas de triagem da sua unidade de Dresden para a fábrica da Amcor no Porto, com certificação IATF 16949, uma instalação back-end pioneira no seu género na Europa. .

Esta parceria estratégica fundamental entre a Amkor e a GF está numa posição única para ajudar a União Europeia no seu esforço para a regionalização da produção de semicondutores automóveis. A presença global da Amkor e a forte presença europeia, combinadas com as ferramentas, processos e know-how da GF, permitirão à unidade do Porto garantir a estabilidade da cadeia de abastecimento da UE e prosseguir os seus objetivos de fornecer soluções automotivas de próxima geração e outras soluções críticas de chips.

“A Amkor tem mais de 40 anos de experiência automotiva e é certificada pela IATF em sete países ao redor do mundo”, disse Kevin Engel, vice-presidente executivo de unidades de negócios da Amkor. “A Amcor traz a escala e a experiência de sua presença global em embalagens avançadas para esta colaboração emocionante. A nossa parceria com a GlobalFoundries representa o nosso objetivo comum de garantir uma cadeia de abastecimento automóvel europeia forte e flexível.

“A GF Dresden é o maior e mais avançado fabricante de semicondutores da Europa e a Amkor é o único OSAT Tier 1 na Europa”, disse o Dr. disse Manfred Hortsmann, vice-presidente sênior da GlobalFoundries e gerente geral da European Fabs. “Juntos, operamos uma das cadeias de fornecimento de chips mais fortes fora da Ásia, criando uma cadeia de fornecimento europeia altamente flexível para os principais mercados finais, incluindo o automotivo”.

A colaboração da Amkor com a GF representa uma melhoria significativa na expansão das ofertas e na presença global em Portugal. A Amkor iniciou recentemente a expansão de uma nova fábrica no Porto para aprofundar o seu compromisso de apoiar cadeias de abastecimento locais e clientes globais.