As forças russas estão se concentrando nas fronteiras da Ucrânia. O Ocidente teme que não seja como da última vez.

Uns poucos pessoas, se houver, Fora do círculo íntimo de Putin, ele sabe o que está fazendo. Analistas dizem que esta pode ser outra tentativa Ganhando influência sobre a Ucrâniae alertando o Ocidente para não interferir no quintal estratégico e espiritual do Kremlin. Mas existe uma guerra calculada que está longe de ser impossível.

O ministro das Relações Exteriores, Anthony Blinken, disse quarta-feira na Suécia antes de uma reunião da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, uma organização de segurança internacional organizada.

“Não sabemos se o presidente Putin tomou a decisão de invadir”, acrescentou. “Nós sabemos que ele coloca a habilidade de fazer isso em um curto espaço de tempo se ele decidir.”

Ele acrescentou que acreditava ser “possível para os presidentes falarem diretamente no futuro”.

No dia anterior, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, advertiu que a Rússia pagaria um “alto preço” se invadisse.

Blinkin se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na quinta-feira, durante a reunião da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) em Estocolmo. Blinkin também se encontrará com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba.

Essa incursão não ocorre por padrão. em 2014, A Rússia invadiu a Crimeia da UcrâniaApoiando a luta separatista Guerra no leste da Ucrânia que desde então custou 14.000 vidas.

A conexão da Rússia com a Ucrânia Tem a ver tanto com o sentimento nacionalista quanto com a estratégia. Em julho, Putin publicou Um artigo de 5000 palavras O debate na Ucrânia faz parte da “Rússia histórica” ​​e de que os dois países eram “essencialmente o mesmo espaço histórico e espiritual”.

coloque dentro ligue antes O colapso da União Soviética, da qual a Ucrânia fazia parte, foi “a maior catástrofe geopolítica do século”.

O presidente russo, Vladimir Putin, respondeu a perguntas em julho sobre seu artigo, “Sobre a unidade histórica de russos e ucranianos”. Sputnik / Reuters

As autoridades russas negam que estejam planejando uma invasão, dizendo que as tropas são enviadas para exercícios militares. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que anteriormente criticou a Otan por conduzir exercícios militares no vizinho Mar Negro, acusou a Ucrânia na quarta-feira de enviar 125 mil soldados para a região de fronteira.

Essas trocas mútuas são comuns. Mas o que mudou foi o discurso de Putin. Anteriormente ele tinha Oposição à adesão da Ucrânia à OTANE é algo que este país queria fazer há anos, mas enfrentou isso Oposição à aliança, que afirma que Kiev não fez o suficiente para combater a corrupção doméstica.

Na terça-feira, Putin disse que tinha novas “linhas vermelhas” – Washington e seus aliados não deveriam instalar mísseis na Ucrânia capazes de atingir Moscou. “O que faremos em tal cenário? Teremos então que criar algo semelhante em relação a”, disse ele em um fórum de investimentos na capital russa.

“Não se trata mais apenas da entrada da Ucrânia na OTAN”, disse Vladimir Frolov, analista de política externa baseado em Moscou. Ele disse que a Rússia está tentando impedir a Ucrânia “de se tornar um porta-aviões da OTAN”.

Os Estados Unidos alocaram US $ 2,5 bilhões em ajuda aos militares ucranianos desde 2014. As armas mais importantes são os mísseis antitanque Javelin, desde que estejam armazenados a centenas de quilômetros das linhas de frente.

No entanto, Putin opera em uma posição de relativa força. Mudanças constitucionais em abril aboliram os limites tradicionais de mandato da Rússia e Ele terá permissão para governar até 2036. Seu índice de popularidade local, que aumentou após a conquista da Crimeia, é menor agora, mas ainda está no topo dos anos 60, De acordo com o Levada Center, um especialista russo independente em pesquisas.