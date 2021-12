Erdogan nomeia ministro das finanças turco em meio a turbulência econômica | Notícias de negócios e economia

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan substituiu o ministro das finanças do país após semanas de turbulência econômica em que a inflação disparou e a lira despencou para níveis recordes.

A moeda perdeu mais de 40% de seu valor em relação ao dólar americano este ano, tornando-a o pior desempenho de todas as moedas de mercados emergentes.

De acordo com um decreto presidencial emitido perto da meia-noite na quarta-feira, Erdogan aceitou a renúncia de Lutfi Elvan e nomeou seu vice, Noureddine Nabati, como o novo ministro das finanças.

Nabati, 57, é bacharel em Administração Pública e mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Istambul. Ele também possui um PhD em Ciência Política e Administração Pública pela Universidade Kocaeli, Turquia.

Seu antecessor está no cargo apenas desde novembro de 2020, quando foi nomeado após a renúncia do genro de Erdogan, Berat Albayrak.

O mandato de um ano de Elvan foi marcado por muitas crises.

No início da quarta-feira, o banco central da Turquia interveio nos mercados para apoiar a queda da lira, que perdeu quase 30% de seu valor em relação ao dólar em apenas um mês.

Sob pressão de Erdogan, o banco central independente da Turquia cortou formalmente sua taxa básica de juros em novembro pela terceira vez em menos de dois meses. Fez isso apesar da inflação se aproximar de 20% – quatro vezes a meta do governo.

Erdogan acredita que altas taxas de juros causam alta inflação – que é exatamente o oposto do pensamento econômico convencional – e insistiu que manterá as taxas de juros baixas.

A moeda turca atingiu outro recorde de baixa de mais de 14 por dólar antes de recuperar algumas perdas na quarta-feira, depois que o banco central decidiu vender reservas. Um dólar comprou 13,22 libras na tarde de quarta-feira.

No entanto, a recuperação não durou muito depois que Erdogan ressurgiu para defender seu “novo modelo econômico” contra “o ódio dos juros”.

Desde 2019, Erdogan demitiu três governadores de bancos centrais que se opunham ao seu desejo de cortar as taxas de juros. O presidente, que atribui a culpa pelos problemas da lira aos estrangeiros sabotando a economia da Turquia e seus apoiadores no país, acredita que as taxas mais baixas vão combater a inflação, impulsionar o crescimento econômico, exportar energia e criar empregos.

Os números da terça-feira mostraram que a economia da Turquia cresceu 7,4% no terceiro trimestre, em comparação com o ano anterior, mas alguns analistas acreditam que a recuperação pode ter vida curta devido ao aumento da inflação e ao colapso da moeda.

Enquanto isso, o descontentamento público parece estar crescendo.

Na semana passada, os manifestantes protestaram contra as políticas econômicas em Istambul, a maior cidade e capital, Ancara, enquanto o principal partido da oposição, o Partido do Povo Republicano (CHP), planeja realizar um comício para as eleições antecipadas no sábado, na cidade de Mersin, no sul do país.