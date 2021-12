O Havaí relatou seu primeiro caso de omicron

O Havaí relatou seu primeiro caso da variante omicron na quinta-feira, dizendo que a pessoa com teste positivo não estava imune.

O Departamento de Saúde do Havaí disse Um cidadão da ilha de Oahu testou positivo para sintomas moderados. A pessoa já teve COVID-19 no passado.

A secretaria estadual de saúde informou que a pessoa não tinha histórico de viagens. O departamento também observou que a variante foi capturada por meio da disseminação pela comunidade, o que significa que outros casos não detectados já estão no Havaí.

O departamento disse que o caso foi descoberto na segunda-feira “com evidências moleculares que sugerem que pode ser um omicron”. O Havaí confirmou na quinta-feira que era a variante ômicron depois que o departamento de laboratórios do estado realizou o sequenciamento rápido do genoma na amostra do residente infectado.

Isso não é motivo de pânico, mas sim de preocupação. É um lembrete de que a epidemia continua. “Precisamos nos proteger sendo vacinados, usando máscaras, nos distanciando o máximo possível e evitando grandes multidões”, disse Elizabeth Shar, diretora de saúde do Havaí, em um comunicado.

O relatório do Havaí chega no mesmo dia que Nova York confirmou que encontrou cinco casos de uma variante do omicron em sua condição, depois que outro caso confirmado foi relatado em Minnesota naquele dia.

Os Estados Unidos detectaram seu primeiro caso Pela variável de quarta-feira, em um morador de São Francisco que acabou de voltar da África do Sul.

O país adotou na segunda-feira restrições a viagens contra oito países sul-africanos depois que a África do Sul descobriu a alternativa. No entanto, as autoridades de saúde reconheceram que o Omicron “inevitavelmente” atingirá os Estados Unidos em breve.

“Como todos sabemos, quando você tem um vírus que já se mudou para vários países, ele inevitavelmente estará aqui”, Presidente biden Joe Biden e Harris hospedam a celebração de Hanukkah de ‘família’ com mais de 150 convidados Simon Sanders deixa a Casa Branca no fim do ano Defesa e segurança nacional durante a noite – Senado busca romper o impasse da lei de defesa MaisConselheiro Médico Sênior Anthony Fauci Anthony Fauci Fauci diz que ‘realmente se sentiu mal’ sobre a ‘difícil escolha’ sobre a proibição de viagens Assistência médica noturna – introduzida por March of Dimes – Suprema Corte considerando as restrições ao aborto esperadas para estender as autorizações de trânsito até março: informe mais Em entrevista a “This Week” na ABC, George Stephanopoulos Domingo.