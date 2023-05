As ações japonesas saltaram 2% e os mercados asiáticos subiram depois que os Estados Unidos chegaram a um acordo provisório sobre o teto da dívida

Sexta-feira, 26 de maio de 2023, 9h19 EST

Os mercados aumentaram as apostas em um aumento da taxa de junho do Federal Reserve após dados de inflação mais quentes do que o esperado na manhã de sexta-feira.

As chances de aumento de um quarto de ponto percentual saltaram para 56%, de acordo com dados do CME Group. Isso ocorreu depois que um relatório mostrou que os preços dos gastos de consumo pessoal subiram 0,4% em abril e 4,7% em relação ao ano anterior.

As chances de aumento eram de apenas 17% há uma semana. A probabilidade de um aumento de preços até julho aumentou para 75%.

-Jeff Cox