Temasek de Cingapura corta remuneração de funcionários após falha no investimento da FTX

Yantoltra Ngoi

Yantoultra Ngui é correspondente de negócios do Sudeste Asiático com a Reuters em Cingapura, cobrindo fusões e aquisições e negócios de mercado de capitais em uma região que está emergindo rapidamente como um destino quente para investidores iniciantes, unicórnios e IPOs. Anteriormente, ele foi repórter da Bloomberg e do Wall Street Journal. Mais notavelmente, ele fez parte da equipe do Wall Street Journal que cobriu o escândalo financeiro no fundo estatal malaio 1MDB. Yantolitra formou-se com MBA em Finanças pela University Putra Malaysia em 2010.