Grã-Bretanha diz que seus portões eletrônicos de fronteira estão de volta ao serviço depois que uma queda de energia causou atrasos

LONDRES (Reuters) – O Ministério do Interior britânico disse neste sábado que os portões automatizados de controle de fronteira voltaram à operação normal depois que um problema no sistema nacional causou um grande atraso.

Fotos publicadas nas redes sociais anteriormente mostraram longas filas para centenas de pessoas nos aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres, enquanto passageiros frustrados reclamavam de ter que esperar várias horas na fila.

O Ministério do Interior britânico disse em um tweet no Twitter: “Depois de uma falha técnica no sistema de fronteira que afetou as chegadas do portal ao Reino Unido, podemos confirmar que todos os portões eletrônicos estão operando normalmente”.

Placa é vista na área de controle de desembarque do Terminal 5, no Aeroporto de Heathrow, Londres, Grã-Bretanha, 23 de março de 2023 REUTERS/Toby Melville

“Agradecemos aos passageiros afetados por sua paciência e sua equipe por seu trabalho na resolução do problema.”

Enquanto muitos visitantes estrangeiros na Grã-Bretanha precisam ver um oficial de controle de fronteira ao desembarcar, outros, incluindo cidadãos britânicos, da UE e dos EUA, podem usar portões automatizados conhecidos como e-gates para escanear seus passaportes e entrar no país.

O problema com os portões automatizados, que ocorreu durante um período movimentado para viagens na Grã-Bretanha com o feriado bancário da primavera na segunda-feira e um intervalo de meio período na próxima semana, significa que todos os passageiros devem ser processados ​​em pontos de verificação manuais.

As companhias aéreas e os aeroportos britânicos enfrentaram mais interrupções no ano passado, incluindo greves separadas envolvendo funcionários do aeroporto e trabalhadores da Força de Fronteira e voos cancelados devido à falta de pessoal no verão passado.

(Capa) Por Sachin Ravikumar e Kanjik Ghosh; Edição por Kelia Ozel e Jan Harvey

