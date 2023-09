Arqueólogos ficam chocados com ferramentas de aço com 2.900 anos em Portugal.

Fotografias: Rafael Ferreiro Malman (A), Bastian Asmus (B), Ralph Arag Gonzalez (CE)

Acreditava-se que as ferramentas de aço só se espalharam pela Europa durante o Império Romano, mas um estudo recente desafia esta suposição. O estudo mostra que as ferramentas de aço já eram utilizadas na Europa durante a Idade do Bronze Final, há 2.900 anos.

O estudo foi conduzido por uma equipe internacional e interdisciplinar liderada pelo Dr. Ralph Arag Gonzalez, da Faculdade de Humanidades da Universidade de Freiburg. Os investigadores realizaram análises geoquímicas em antigas estelas ibéricas – monumentos verticais normalmente inscritos com texto, imagens ou uma combinação dos dois – e descobriram que eram feitas de arenito de quartzo silicato.

As implicações foram imediatas.

“Assim como o quartzito, é uma rocha muito dura que não pode ser trabalhada com ferramentas de bronze ou pedra, mas apenas com aço macio”, diz Arag Gonzalez.

Aço antes dos romanos

Para confirmar a hipótese de que estes monumentos foram esculpidos com ferramentas de aço, os investigadores examinaram um cinzel de ferro encontrado na Rocha do Vigeo, Portugal, que remonta ao final da Idade do Bronze. Eles descobriram que o cinzel era feito de um aço versátil, mas surpreendentemente rico em carbono, essencial para trabalhar com arenito duro de quartzo silicatado.

Os pesquisadores também realizaram um experimento envolvendo um pedreiro profissional, um ferreiro e um fundidor de bronze para tentar trabalhar a rocha da qual são feitas as estelas usando cinzéis de diferentes materiais. Somente um cinzel de aço temperado poderia gravar a pedra.

Um dos pilares analisados ​​pelos pesquisadores tem como figura central a figura humana. Diferentemente, o rosto retratado apresenta uma expressão feliz quando iluminado por cima (esquerda) e uma expressão infeliz quando iluminado por baixo (direita). Crédito: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Este estudo tem implicações importantes para a avaliação arqueológica de esculturas de ferro metálico e quartzito em outras partes do mundo. Até agora, pensava-se que não seria possível produzir aço de qualidade adequada no início da Idade do Ferro, e certamente não no final da Idade do Bronze.

A produção mais antiga de aço é encontrada em fragmentos de ferro escavados em um sítio arqueológico na Anatólia (Kaman-Kalehoyuk), datando de aproximadamente 4.000 anos a partir de 1.800 aC. No entanto, o ferro e o aço só se tornaram mercadorias abundantes em 500 a.C., quando a maior parte das civilizações da Idade do Bronze entraram em colapso e deram lugar aos grandes impérios de Roma e da China Han.

O cinzel encontrado na Rocha do Viggio e o ambiente em que foi encontrado podem ter sido um desenvolvimento indígena de pequenas comunidades descentralizadas na Península Ibérica, incluindo a metalurgia do ferro, a produção de aço e o aquecimento, e não a influência de uma colonização posterior. processos. Não está claro por que razão a produção de aço não se espalhou desta parte da Península Ibérica para o resto da Europa.

O registo arqueológico da Península Ibérica durante a Idade do Bronze Final é fragmentário em muitas partes da Península Ibérica, com vestígios dispersos de povoações e quase nenhum sepultamento detectável, mas as inscrições da Península Ibérica Ocidental são de importância única com as suas representações de figuras antropomórficas, animais e animais seleccionados. objetos. Para a investigação desta época.

A descoberta do uso de ferramentas de aço durante este período lança uma nova luz sobre os avanços tecnológicos das sociedades antigas e a sua capacidade de trabalhar com materiais desafiadores.

As descobertas apareceram Revista de Ciência Arqueológica.