Portugal aprova corte de 30% nas taxas hipotecárias para mutuários em dificuldades, ET Real Estate

Lisboa: Os mutuários que lutam para lidar com o aumento das taxas de juros exigirão que os bancos descontem a taxa Euribor de seis meses em 30% ao calcular as taxas de juros hipotecárias, disse o governo de Portugal na quinta-feira.

90% dos 1,4 milhões de hipotecas de Portugal têm taxas variáveis ​​às Taxas Interbancárias Oferecidas do Euro (Euribor), um dos níveis mais elevados da Zona Euro. Mas as taxas interbancárias subiram à medida que o Banco Central Europeu elevou as taxas de juro para máximos históricos.

“Como resultado desta medida, a taxa de juro implícita nas hipotecas não pode exceder 70% da taxa Euribor a seis meses nos próximos dois anos”, disse o ministro das Finanças, Fernando Medina, em conferência de imprensa.

Acrescentou que aqueles com hipotecas às taxas Euribor de três e 12 meses receberiam um desconto igual ao valor nominal em resultado da redução da taxa a seis meses.

Após quatro anos, os bancos começarão a cobrar juros não pagos, redistribuindo o valor pago até o vencimento das hipotecas.

Medina disse que a nova medida e a bonificação de juros já garantida pelo governo às famílias fortemente endividadas deverão ajudar cerca de um milhão de famílias.

“O aumento repentino do pagamento das hipotecas é sem dúvida o problema mais grave que as famílias portuguesas enfrentam hoje. Além do impacto da inflação, queremos dar-lhes estabilidade durante dois anos”, afirmou.

O Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, estimou recentemente que os custos hipotecários de cerca de 70.000 famílias excederão 50% do seu rendimento líquido até ao final de 2023.

Medina disse que a nova medida para ajudar os bancos a evitar o crédito malparado (NPL) foi acordada com a Associação Portuguesa de Bancos APB e o banco central.

Os bancos portugueses registaram um aumento no crédito malparado após a crise económica e de crédito de 2010-2013, mas reduziram a percentagem de NPL para 3,1% do total de empréstimos, face a um pico de 17,9% em meados de 2016.