Antevisão e Prognóstico Porto vs Gil Vicente | 2023-24 Primeira Liga Portuguesa

Clique aqui para conferir as dicas de apostas esportivas de hoje dos nossos analistas especialistas!

fatos

quando Porto-Gil Vicente Que horas vai começar? Porto x Gil Vicente Jogo no sábado, 23 de setembro de 2023 – 20h30 (Reino Unido)

Onde posso conseguir ingressos? Porto-Gil Vicente? Visite o site oficial de cada clube para obter as informações mais recentes sobre ingressos

Que canal Porto-Gil Vicente Na Inglaterra? Alguns jogos da Primera Liga portuguesa são transmitidos pela TNT Sports ou ViaPlay Sports no Reino Unido, por isso vale a pena consultar os seus horários.

Onde eu posso Porto-Gil Vicente Na Inglaterra? Se transmitido pela TNT Sports ou Viaplay Sports, a partida poderá ser transmitida em suas respectivas plataformas de streaming.

Inferioridade

Porto

Sob a gestão de Sérgio Conceição, o Porto deverá voltar a lutar pelo título do campeonato, depois de uma fraca defesa do título da Primeira Liga no ano passado, conquistado pelo Benfica. Eles tiveram um verão relativamente seguro, o que é incomum, com poucos jogadores saindo no verão e poucas contratações como Nico Gonzalez.

Eles começaram a campanha de 2023/24 da Primeira Liga da forma mais incrível, com três vitórias surpreendentes, antes de perderem pontos na primeira divisão de Portugal. A última eliminação esta semana ocorreu após uma derrota por 3-1 para o Shakhtar Donetsk, na estreia na fase de grupos da UEFA Champions League.

Gil Vicente

O Gil Vicente teve a campanha mais miserável de 2022/23 em todas as competições. Os visitantes foram eliminados nas pré-eliminatórias da UEFA Europa Conference League e lutaram contra o rebaixamento durante grande parte da campanha, terminando na última metade. Eles esperam ter uma temporada muito melhor desta vez.

Eles contrataram o ex-técnico do Chaves, Vitor Campelos, nesta temporada e entram neste fim de semana no meio da tabela, com duas vitórias e três derrotas em cinco partidas até o momento nesta temporada. A equipe vem de uma vitória por 5 a 3 sobre o Estoril em sua última partida.

Mensagens de grupo

Porto

Depois de um bom desempenho no meio da semana, o Porto não conta com vários jogadores importantes nesta temporada, incluindo Ivan Marcano e Evanilsson, duas vezes vencedores da partida.

XI previsto (4-2-3-1): Costa; João Mário, Pepe, Carmo, Sanusi; Varela, Eustáquio; Franco, Jaime, Galeno; Teremi

Indisponível: Evanilsson (lesionado), Namasso (lesionado), Marcano (lesionado), Verone (lesionado)

Questionável:

Gil Vicente

O Porto não poderá contar com dois jogadores do plantel do Gil Vicente neste fim-de-semana, com Artur Gritsuk e Ali Alipour ambos afastados devido a lesões.

XI previsto (4-2-3-1): André; Zé Carlos, Pereira, Fernández, Buta; Diba, Neto; Murillo, Dominguez, Coreia; Debu

Indisponível: Kritsuk (ferido), Alipore (ferido)

Questionável:

Predição

Ao longo da campanha até ao momento, o Porto não tem sido convincente ao tentar representar o epítome da táctica portuguesa moderna. É uma equipa reactiva que aposta em jogar um futebol muito defensivo e vencer jogos com base nas suas jogadas de transição. Eles enfrentam um Gil Vicente que será favorito ao título, mas continua fraco demais para ser um grande candidato, e o Porto precisa de uma vitória no Drago na noite de sábado.

Dica: O Porto deve vencer