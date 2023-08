Armored Core 6 esmaga Souls para se tornar o segundo maior lançamento de PC da FromSoftware

Armored Core 6 Fires of Rubicon Assault chegou às mãos de jogadores de todo o mundo em 25 de agosto. O jogo teve um ótimo fim de semana de estreia no PC, superando todos os títulos de Souls e Sekiro no pico de contagem de jogadores simultâneos.

A marca de ação mecânica em ritmo acelerado do Armored Core 6 é um pouco diferente dos RPGs de fantasia sombria que a FromSoftware promoveu aos jogadores na última década. No entanto, o combate satisfatório, a dificuldade difícil, mas justa, e a alegria de superar seus muitos desafios carregam o DNA que os fãs do desenvolvedor passaram a amar.

O artigo continua após o anúncio

Já foi descrito como um dos títulos mais difíceis da FromSoftware até o momento, já que muitos jogadores foram alienados pelo Diretor de Aprendizagem do Armored Core 6. Os jogadores têm destruído consoles, frustrados com a acentuada curva de aprendizado do jogo.

O artigo continua após o anúncio

Apesar disso, Armored Core 6 teve 156.171 jogadores simultâneos somente no fim de semana de estreia, de acordo com Banco de dados Steam. Embora não tenha conseguido superar o enorme sucesso de Elden Ring, superou todos os outros lançamentos da FromSoft para PC e ficou em segundo lugar no catálogo da pilha de desenvolvedores.

O artigo continua após o anúncio

de software Se você conseguir passar por este helicóptero, o Armored Core 6 é muito bom, nós juramos.

Destruindo o sucesso do Armored Core 6

Armored Core 6 ultrapassou a maior contagem de jogadores simultâneos de outros títulos recentes da FromSoftware para PC, como Sekiro (125.315) e Dark Souls 3 (129.975). É possível que o sucesso do Elden Ring tenha algo a ver com isso.

The Elden Ring é atualmente o sexto título mais popular no Steam de todos os tempos, conforme medido pelo número de jogadores simultâneos. O jogo icônico foi responsável por impressionantes 953.426 jogadores em seu pico histórico e apresentou à comunidade de jogos mais ampla a filosofia de design da FromSoftware.

Cadastre-se para obter sua conta Dexerto gratuita e obtenha: Modo de anúncio leve|modo escuro|Ofertas de jogos, TV, filmes e tecnologia

O artigo continua após o anúncio

O artigo continua após o anúncio

Armored Core 6 é o primeiro título do desenvolvedor desde Elden Ring a chamar muita atenção para o jogo. Se houver algo a considerar nos resultados da análise, a FromSoft certamente provou ser mais do que um pônei de um truque.

A comunidade de fãs dedicada aos títulos anteriores do Armored Core também não deve ser descartada do sucesso do último lançamento. Embora Fires of Rubicon seja o sexto jogo da série, os jogadores de longa data da série esperam há mais de uma década para colocar as mãos em um novo núcleo de armadura e ele definitivamente apareceu neste jogo.

O artigo continua após o anúncio

Bandai Namco As ofertas de PVP do Armored Core 6 podem estender o ciclo de vida de um jogo, o que significa que pode ocorrer uma corrida para novos jogadores.

Nem todos os fãs da série estão satisfeitos com o mais recente Armored Core, é claro. Alguns fãs da série há muito acusam o desenvolvedor de mentir sobre a semelhança do jogo com os jogos “Soulsborne” antes do lançamento, chegando ao ponto de chamá-lo de “Armored Souls”.

O artigo continua após o anúncio

Apesar disso, um número esmagador de jogadores são grandes fãs do Armored Core 6 e da gama incomparável de personalização do jogo. Os jogadores criaram e compartilharam seus próprios mecanismos bizarros inspirados em ícones de jogos como Minecraft Creeper, Pepsi Man e muito mais.

READ 8 produtos 'Pro' da Apple que esgotam sua carteira O artigo continua após o anúncio

Para obter mais informações sobre Armored Core 6 Fires of Rubicon, consulte nossa lista de guias.

A espada grande do luar está no Armored Core 6? | Requisitos do PC Armored Core 6 | O Armored Core 6 é um mundo aberto? | O Armored Core 6 tem multijogador? | Bônus de pré-encomenda do Armored Core 6 e diferenças de versão | O Armored Core 6 chegará ao Xbox Game Pass? | Como intimidar os inimigos usando o medidor de efeitos | O Armored Core 6 tem modo de foto? | Armored Core 6: Quantas missões existem?