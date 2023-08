A próxima geração do iPad Pro da Apple será lançada junto com um acessório Magic Keyboard redesenhado que torna o dispositivo mais parecido com um laptop, de acordo com BloombergMarco Gorman.



No última edição Em seu boletim informativo “Power On”, Gorman disse que a próxima geração do ‌iPad Pro‌ será a primeira grande atualização de produto desde 2018, introduzindo “mudanças fundamentais”. Com os codinomes “J717”, “J718”, “J720” e “J721”, os novos modelos contarão com o chip de silício Apple M3, telas OLED e opções de tamanho de 11 e 13 polegadas.

Além de uma revisão do próprio tablet, uma versão atualizada do Magic Keyboard para iPad fornecerá um trackpad maior, responderá às críticas ao modelo atual e “fará com que o iPad Pro‌ pareça mais um laptop do que sua configuração atual”.

O novo iPad Pro‌ e o Magic Keyboard não devem ser lançados até a primavera ou início do verão de 2024, e nada além de pequenas atualizações para outros modelos de ‌iPad não devem chegar antes disso. Uma grande atualização da linha de produtos poderia impulsionar as fracas vendas de tablets da Apple no próximo ano.