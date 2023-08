A atualização do One UI Watch 5 pode chegar aos Galaxy Watches mais antigos esta semana

A tão esperada atualização do One UI Watch 5 pode ser lançada antes do final da semana. Especificamente, as séries Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 podem receber o firmware estável em breve – sugerindo que uma captura de tela vazada passou reddit.

No início deste mês, a Samsung provocou o próximo lançamento do One UI Watch 5 para smartwatches Galaxy mais antigos, mas não revelou uma data exata de lançamento porque a Samsung nunca o faz. As atualizações chegam quando estão prontas para serem lançadas, e a empresa raramente segue um cronograma específico durante os estágios beta.

No entanto, de acordo com a captura de tela recortada, você pode vê-la abaixo, que foi compartilhada por reddit do utilizador @sinklercoolOne UI Watch 5 está pronto para ir ao ar para a série Galaxy Watch 4 e Watch 5 esta semana.

A atualização foi planejada para a 35ª semana?

A fonte desta captura de tela não foi especificada e os detalhes são escassos, então considere isso com uma pitada de sal. Talvez seja melhor ficar agradavelmente surpreso do que desapontado. Mas, pelo que vale a pena, a suposta captura de tela vazada que você pode ver abaixo sugere que a linha Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 está preparada para receber uma grande atualização, presumivelmente One UI Watch 5, na semana 35 do ano. Escusado será dizer que a trigésima quinta semana começa hoje.

A atualização do One UI Watch 5 é bastante importante, especialmente para entusiastas de saúde e fitness. Entre outras coisas, a atualização melhora o monitoramento do sono e fornece treinamento do sono no dispositivo. Ele também oferece zonas dedicadas de frequência cardíaca para melhor monitoramento e orientação de condicionamento físico.

Além disso, com base nos recursos disponíveis no One UI Watch 5 beta, o bloco do controlador Buds tem controles de áudio adicionais de 360 ​​graus, o navegador do mostrador do relógio e o navegador de blocos têm um layout vertical opcional e os mostradores do relógio agora podem percorrer as imagens no álbum . ou a história de sua escolha.

Com esta atualização, a Samsung também apresenta mais controles de chamadas, suporte para até 20 temporizadores, recursos de manutenção do dispositivo, pastas de aplicativos e muito mais.