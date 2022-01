ARK de Cathie Wood enfrenta teste de fidelidade após rota de estoque de tecnologia

Cathie Wood diz que as ações de alto risco no fundos negociados em bolsa vendidos pela ARK Investment Management LLC são tão baratos que inevitavelmente aumentarão. Um número surpreendente de investidores está disposto a tentar.

Na semana passada, com os preços no

ARK Inovação ETF

costas nos níveis de meados de 2020, os investidores colocaram cerca de US$ 168 milhões no fundo, aumentando seus ativos líquidos para US$ 11,8 bilhões, segundo a FactSet. É um voto de confiança digno de nota para um fundo que caiu 27% este mês e perdeu metade de seu valor no ano passado, pois sua marca de investir em empresas amplamente não lucrativas e não testadas caiu em desuso.

O que acontece a seguir no fundo ARK Innovation, que atende pelo ticker ARKK, e outros investimentos arriscados como ele ajudarão a contar a história dos mercados financeiros em 2022. Os ativos mais especulativos, desde a ARK e muitas de suas participações até os chamados ações de memes tal como

GameStop Corp.

e

AMC Entertainment Holdings Inc.

para criptomoedas como bitcoin, disparou durante a pandemia graças às enormes somas que governos e bancos centrais despejaram na economia para combater o impacto dos bloqueios. Agora, esses ganhos estão se desgastando à medida que o Federal Reserve se prepara para começar aumento das taxas de juros dos EUA assim que março.

Isso está provocando uma mudança no comportamento dos investidores, fazendo com que repensar as avaliações altíssimas que os mercados atribuíram às ações em crescimento. O resultado é um recuo dos ativos mais arriscados e uma reprecificação até mesmo de grandes ações de tecnologia.

Em. Os ETFs de Wood estão no epicentro da liquidação que derrubou o S&P 500 em 7% e o Nasdaq Composite em 12% em apenas quatro semanas de 2022. O pior impacto foram as ações de empresas de tecnologia e biotecnologia que geram pouco ou nenhum lucro, ainda carregam altas avaliações – o tipo de empresa que a Sra. Favores da ARK de Wood.

Algumas das participações do ARK Innovation ETF caíram mais de 50% em relação às altas recentes, incluindo

Tecnologia Spotify SA,

Quadra Inc.,

Comunicações de vídeo de zoom Inc.

e

Roku Inc.

Em. Wood insiste que as participações do fundo devem se recuperar. “Depois de corrigir por quase 11 meses, as ações de inovação parecem ter entrado em território de valor profundo, suas avaliações uma fração dos níveis de pico”, escreveu ela em um post no blog no mês passado.

Larry Carroll, consultor financeiro da empresa de consultoria Wealth Enhancement Group em Rock Hill, SC, ainda tem cerca de US$ 18 milhões em dinheiro de clientes na ARK Innovation após a primeira compra de ações em 2018. A empresa administra cerca de US$ 55 bilhões em portfólios de ações e títulos, com Senhor. Carroll usando ARK Innovation como forma de oferecer a alguns clientes exposição empresas de tecnologia quente.

Graças à forte alta da ARK nos estágios iniciais da pandemia, ele diz que já tirou mais dinheiro do fundo do que colocou originalmente, deixando-o confortável em manter uma posição significativa na expectativa de que as ações deprimidas se recuperem.

“A verdadeira questão é que deveríamos comprar mais”, disse o Sr. Carroll. “Resisti ao desejo principalmente porque não acho que você verá a ARK e as ações disruptivas se sairem bem nesse ambiente.”

Os fundos que vencem o mercado geralmente passam por períodos em que ficam para trás, embora a escala dos altos e baixos da ARK o destaque. Os investidores retiraram US$ 1,4 bilhão líquido dos fundos da ARK no mês passado, o maior número de resgates de qualquer emissor de ETF dos EUA, de acordo com dados da FactSet. Isso elevou as saídas líquidas nos últimos seis meses para mais de US$ 8 bilhões, mais do que todas as saídas líquidas experimentadas por outros gestores de ETFs no mesmo período.

Cerca de US$ 16 bilhões fluíram para a ARK Innovation a partir do segundo trimestre de 2020, quando o Pandemia de Covid-19 tomou conta, até o primeiro trimestre de 2021, quando os ativos do fundo atingiram o pico de US$ 28 bilhões. Os investidores que compraram desde então estão perdendo dinheiro, disse Vincent Deluard, diretor de macroestratégia global da

Grupo StoneX Inc.

Renato Leggi, gerente de carteira de clientes da ARK, disse que alguns investidores começaram a concordar com a Sra. A avaliação de Wood na semana passada e estão comprando ações. Ela disse que a estratégia da empresa exige que os investidores tenham uma visão de longo prazo.

Mas Klaus Derendorf, um executivo de desenvolvimento de negócios de 50 anos de Los Angeles, disse que vendeu suas ações do fundo ARK Innovation em novembro e aumentou seu caixa após perder cerca de 20% no fundo em menos de um ano. “Eu tenho que voltar aos fundamentos reais”, disse ele.

Em. Os primeiros retornos de Wood lhe renderam muitos seguidores no YouTube, Twitter e outras plataformas de mídia social. Joe Seid, diretor de vendas de 58 anos de Chicago, comprou ações da ARK Innovation no final de 2020, em parte porque a viu na TV e seu consultor financeiro apontou o fundo como um dos mais quentes do mercado. Ele vendeu no ano passado depois de perder 10% de seu investimento e agora acha que pode ter se empolgado.

“Para mim, isso era muito especulativo”, disse o Sr. Disse disse. “Isso realmente não combinava com as crenças financeiras mais básicas.”

Escrever para Michael Wursthorn em Michael.Wursthorn@wsj.com