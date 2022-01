Cathie Wood perde US $ 14,5 milhões no Spotify em meio à controvérsia de Joe Rogan e acumula outros US $ 31 milhões em Robinhood – Bitcoin – Dólar dos Estados Unidos ($ BTC)

Cathie Wood-liderada Gestão de Investimentos Arca na sexta-feira elevou ainda mais sua exposição em Robinhood Markets Inc (NASDAQ:CAPUZ) no dia, as ações da empresa de serviços financeiros subiram quase 10% e perderam ações na plataforma de streaming de áudio sob demanda Spotify Technology SA (NYSE:LOCAL) em meio a “A Experiência Joe Rogan” controvérsia.

A Ark Invest comprou 2,45 milhões de ações — estimadas em US$ 31,15 milhões — da Robinhood.

As ações fecharam em alta de 9,65%, a US$ 12,73 por ação, na sexta-feira e caíram 31% no acumulado do ano.

A empresa de gestão de ativos detinha 22 milhões de ações – no valor de US$ 255,8 milhões em Robinhood, antes do comércio de sexta-feira.

A Ark Invest comprou ações da Robinhood por meio de todos os três fundos negociados em bolsa ativos através dos quais possui as ações – o Ark Innovation ETF (NYSE:ARKK), a Ark Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW) e o Ark Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF).

A Robinhood divulgou os resultados do quarto trimestre após o expediente na quinta-feira e forneceu orientações abaixo do esperado para o primeiro trimestre.

As ações subiram nos novos planos de produtos da empresa vinculada a criptomoedas, incluindo “Crypto Wallets”, que estão atualmente em teste alfa. A empresa disse que um lançamento completo é esperado no primeiro trimestre do ano fiscal de 2022.

A Ark Invest está comprando ações da Robinhood desde sua listagem sem brilho em julho do ano passado e recentemente aumentou a compra de ações na queda após a recente Bitcoin (CRIPTO: BTCVendas lideradas por ) em criptomoedas.

Os preços do Bitcoin caíram 21% até agora este ano, enquanto Ethereum (CRIPTO: ETH) e Dogecoin (CRIPTO: DOGE) caíram 32% e 20%, respectivamente.

Aqui estão as outras negociações importantes da Ark Invest na sexta-feira: