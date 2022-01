Aqui está o que os cientistas sabem sobre a erupção do vulcão Tonga

Enquanto os moradores de Tonga lutam para se recuperar uma explosão vulcânica devastadora que sufocou a nação insular do Pacífico com cinzas e a inundou com água, os cientistas estão tentando entender melhor os efeitos globais da erupção.

Eles já sabem a resposta para uma pergunta crucial: embora pareça ser a maior erupção do mundo em três décadas, a explosão do vulcão Hunga no sábado muito provavelmente não terá um efeito de resfriamento temporário no clima global, como alguns enormes erupções têm.

Mas no rescaldo do evento, pode haver efeitos de curto prazo no clima em partes do mundo e possivelmente pequenas interrupções nas transmissões de rádio, incluindo aquelas usadas por sistemas de posicionamento global.

A onda de choque produzida pela explosão, bem como a natureza incomum dos tsunamis que ela gerou, farão com que os cientistas estudem o evento por anos. Tsunamis foram detectados não apenas no Pacífico, mas também no Atlântico, Caribe e Mediterrâneo.