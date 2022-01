O senso de realidade de Biden mina sua autoridade

Ao longo de quase duas horas na quarta-feira, o presidente Biden admitiu que o Partido Republicano efetivamente interrompeu sua agenda, Vladimir Putin poderia invadir a Ucrânia impunemente e o coronavírus estava se movendo mais rápido que os serviços de saúde pública.

por que isso Importa: Grande parte da opacidade e influência de um presidente vem do reconhecimento do poder que exercem. Biden deu a si mesmo notas altas em quase todas as questões durante sua coletiva de imprensa, mas também deu a seus aliados e oponentes – para não mencionar sua própria equipe – muito o que discutir nas próximas 24 horas.

O lugar onde Biden assumiu o controle estava prestes a terminar, quando lhe perguntaram como poderia mudar de rumo.

Ele prometeu sair da Casa Branca e apresentar seu caso ao povo, solicitar mais conselhos de pessoas de fora e fazer uma campanha vigorosa em seu histórico no período que antecedeu as cruciais eleições de meio de mandato do outono.

“Digo aos meus amigos republicanos: ‘Aqui estou'”, disse Biden, depois de anunciar que a vice-presidente Kamala Harris permaneceria em sua chapa em qualquer campanha de reeleição.

Lamentações em lidar com o atual Congresso? Meu amigo John McCain se foi.

Liderança de notícias: Biden usou seus comentários de abertura e respostas de repórter para fazer uma corrida triunfante durante seu primeiro ano no cargo.

Incluiu a emissão de um pacote de ajuda pandêmica de US$ 1,9 trilhão, um pacote de infraestrutura bipartidário de US$ 1,2 trilhão e o gerenciamento de uma pandemia única no século.

O presidente declarou mais de uma vez: “Não prometi demais”. “Eu posso ter superado qualquer um que teria pensado.”

“Você consegue pensar em outro presidente que fez tanto em um ano?”

Com a variante Omicron se espalhando pelo país e os americanos lutando para encontrar testes de COVID, Biden apenas admitiu que desejava “se mudar um mês antes” para aumentar a capacidade.

Entre as linhas: Às vezes, Biden se parecia com o homem que o substituiu: se gabando, sem remorso e sem vontade de fazer grandes correções no curso das políticas.

Seus comentários sobre a Ucrânia chocaram Kiev, enquanto o governo tentava apoiar seus cidadãos e soldados com declarações de apoio de seus aliados democráticos.

“Acho que ele vai agir”, disse Biden sobre Putin, o presidente russo.

A resposta ocidental dependerá se for uma “incursão mínima”.

Uma fonte próxima ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse à Axios: “No começo não acreditamos em nossos ouvidos, mas reproduzimos o áudio e o presidente dos Estados Unidos realmente distinguiu entre uma pequena e uma grande invasão, e sugeriu que a Rússia continuasse com impunidade. Com uma pequena. Isso é simplesmente ultrajante.” .

A grande imagem: Biden fazendo uma pesquisa na casa dos 40 anos, apenas com a Casa Branca Desafio de digitalização Isso o colocou na casa dos trinta.