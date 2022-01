Primeiro-ministro britânico Johnson enfrenta crescente pressão para renunciar

Johnson enfrenta uma crescente rebelião de legisladores

O limite para o desafio de direção pode estar próximo

Revelações do partido de confinamento prejudicam Johnson

Johnson levanta restrições à COVID

LONDRES (Reuters) – O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, lutava para consolidar seu cargo de primeiro-ministro nesta quarta-feira, em meio a uma rebelião de seus parlamentares, irritados com o Uma série de festas de encerramento em Downing Street.

Empurrado para o cargo principal para “concluir o Brexit”, Johnson em 2019 conquistou a maior maioria de seu partido em mais de 30 anos, mas agora enfrenta pedidos de renúncia após uma série de revelações do partido em Downing Street – a casa e o escritório do primeiro-ministro – durante operações COVID seguro.

Johnson pediu desculpas repetidamente às partes e disse que não sabia de muitas delas. No entanto, ele participou do que disse acreditar ser um evento de trabalho em 20 de maio de 2020, onde os foliões foram convidados a “trazer suas próprias bebidas alcoólicas”.

Para provocar um desafio de liderança, 54 dos 360 parlamentares conservadores devem escrever cartas de desconfiança ao presidente do comitê do partido de 1922.

O Telegraph relata que até 20 parlamentares conservadores que conquistaram seus assentos nas últimas eleições nacionais em 2019 pretendem enviar cartas de desconfiança de Johnson. E alguns outros realmente disseram que escreveram essas cartas.

“O grupo de parlamentares de 2019 fará discursos para tentar atingir o limite de 54 para iniciar uma disputa”, disse a editora política da BBC, Laura Koensberg, no Twitter. “Eles podem chegar a 54.”

Uma análise do The Times mostrou que 58 parlamentares conservadores criticaram publicamente o primeiro-ministro.

Downing Johnson deixará o Reino Unido no limbo por meses, enquanto o Ocidente lida com a crise da Ucrânia e a quinta maior economia do mundo lida com a maré inflacionária causada pela pandemia de COVID, com a inflação do Reino Unido subindo para Nível mais alto em quase 30 anos.

Os principais candidatos dentro do Partido Conservador incluem o Chanceler do Tesouro Rishi Sunak, 41, e a Secretária de Estado Liz Truss, 46.

Johnson negou na terça-feira uma acusação de seu ex-assessor de que mentiu ao Parlamento sobre o fechamento de um partido, dizendo que ninguém o havia avisado de que um comício “traga bebida” poderia violar as regras do COVID-19.

Ele evitou perguntas sobre se renunciaria se ficasse provado que enganou o Parlamento, dizendo apenas que queria esperar o resultado da investigação interna.

Johnson se dirigirá ao Parlamento na quarta-feira, depois que seu governo deve aprovar os planos para encerrar as recentes restrições impostas para combater a disseminação do COVID-19 na Inglaterra.

Os líderes da oposição acusaram Johnson de ser um mentiroso em série e pediram que ele renunciasse.

Revolução da torta de porco

As festas de encerramento em Downing Street – algumas das quais ocorreram quando pessoas comuns não puderam se despedir pessoalmente de parentes moribundos – minaram a autoridade de Johnson.

Sua ex-porta-voz pediu demissão depois que ela foi pega rindo e brincando na câmera sobre como dar uma festa se os repórteres perguntassem a ela sobre isso.

Certa ocasião, foram festividades de Downing Street, com funcionários indo a um supermercado próximo para comprar um saco de álcool, derramando vinho no tapete e quebrando o balanço usado pelo filho mais novo do primeiro-ministro.

O Mirror disse que os funcionários até compraram uma geladeira de vinho para as reuniões de sexta-feira, eventos que Johnson seguia regularmente enquanto caminhava para seu prédio.

Johnson ofereceu uma variedade de explicações às partes, desde negar que quaisquer regras foram violadas até expressar compreensão da raiva pública pela aparente hipocrisia no coração do Estado britânico.

Os opositores pediram a renúncia de Johnson, chamando-o de charlatão que exige que o povo britânico siga algumas das regras mais difíceis da história em tempos de paz enquanto envolve sua equipe.

A última conspiração foi rotulada de “conspiração da torta de porco” porque um dos supostos legisladores rebeldes era de Milton, a casa da torta de porco de Milton Mowbray. Torta de porco também é uma gíria de Londres para uma mentira.

escândalo

A ascensão de Alexandre Boris de Pfeiffel Johnson, muitas vezes referido simplesmente como “Boris”, ao cargo de primeiro-ministro foi o maior passo em uma carreira que o levou do jornalismo via televisão, comédias e escândalos ao caldeirão da crise do Brexit – e depois às linhas de frente da pandemia de coronavírus.

Se os partidos do Lockdown regredirem nessa profissão, seria outra virada incomum de quase 12 anos de tumultuado governo conservador que incluiu o Brexit, um referendo de independência escocesa e uma eleição antecipada.

Uma figura proeminente conhecida por sua ambição, cabelo loiro desarrumado, retórica florida e controle rápido sobre os detalhes da política, a ascensão de Johnson ao poder foi tudo sobre o Brexit.

Mas depois de garantir o Brexit, Johnson contraiu a pandemia de COVID que matou 152.513 pessoas no Reino Unido. Depois de sobreviver ao COVID em 2020, ele disse que quase o matou.

