Apple Silicon para Mac Pro pode estar disponível com CPU de até 40 núcleos e configuração de GPU de 128 núcleos

Por enquanto, sabemos que o Mac Pro estará disponível metade do tamanho A atual workstation da Apple com tecnologia Intel, provavelmente porque seus componentes internos não precisarão de níveis massivos de resfriamento para manter as temperaturas sob controle, incluindo o chip dedicado. Na verdade, a Apple pode estar entrando no quinto estágio quando se trata de desenvolver este SoC porque um relatório indica que o Mac Pro pode ser configurado com até 40 núcleos de CPU e 128 núcleos de GPU.

A Apple Silicon sem nome será baseada no M1 Pro e M1 Max na linha de MacBook Pro 2021, de acordo com o relatório

A Apple pode ter pouco com que se preocupar com a capacidade do Mac Pro de resfriar um chipset poderoso graças ao seu tamanho decente, e o repórter da Bloomberg Mark Gurman acredita que o chipset personalizado será baseado no M1 Pro e M1 Max para alimentar a linha 2021 do MacBook Pro. No entanto, ter uma CPU de 40 núcleos e GPU de 128 núcleos pode significar que a Apple desenvolverá um bloco massivo ou tem muitos blocos na placa lógica do Mac Pro.

Novo Mac Pro, iMac Pro completa a transição de silício da Apple em junho de 2022

Gurman não descreveu o layout da placa lógica do Mac Pro, então teremos que esperar e ver como a Apple consegue enfiar 40 núcleos de CPU em sua estação de trabalho. O repórter também não deu a entender quantos dos 40 núcleos seriam variáveis ​​de desempenho e quais seriam energeticamente eficientes. No entanto, com base na natureza do próximo dispositivo, cujo único propósito é continuar a passar por um cabo e lidar com tarefas exigentes, podemos assumir que a maioria desses núcleos será de alto desempenho.

Também relatamos que a Apple está trabalhando em um chip personalizado que promoverá um arquivo Incríveis 64 núcleos, mas Gorman parece não ter ideia sobre isso. Também podemos esperar que o Mac Pro obtenha suporte significativo para RAM unificada. Atualmente, o máximo que pode ser configurado é 64 GB, mas isso é apenas para a família 2021 MacBook Pro e apenas se você escolher o M1 Max em vez do M1 Pro. Não se sabe se a Apple pretende disponibilizar dois tipos diferentes de chips ao lançar o Mac Pro, mas como sempre, manteremos nossos leitores atualizados.

Mac Pro também pode ser o último produto da Conclua a transição da Apple SiliconO marco poderia ser alcançado em junho de 2022, mês em que ocorre a principal conferência do WWDC. Esperamos um ano de 2022 empolgante em termos de lançamentos, portanto, fique atento para mais atualizações nos próximos meses.

Você pode verificar o conceito do Mac Pro abaixo, se desejar.

fonte de notícias: 9to5Mac