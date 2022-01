Este controle remoto da TV Samsung usa ondas de rádio do roteador para se manter carregado

A CES é sempre um momento em que as empresas reiteram sua dedicação às questões ambientais e anunciam seus mais novos produtos e embalagens mais eficientes. Depois de apresentar um controle remoto movido a energia solar para TVs 2021, a Samsung está de volta com uma nova versão que vem com um truque muito legal.

Como o Eco Remote anterior, este pode ser carregado com energia solar, mas a Samsung também adicionou recursos de coleta de radiofrequência que permitem que o controle remoto retenha sua carga “coletando ondas de rádio dos roteadores e convertendo-as em energia”. salário. Você não vê isso em muitos gadgets – principalmente porque é prático apenas para dispositivos de baixo consumo de energia. Mas os controles remotos definitivamente se enquadram nesta categoria.

Além da nova opção de colheita de RF, o Eco Remote pode ser carregado com luz externa e interna ou (para resultados mais rápidos) via USB-C. A Samsung afirma que está lançando um modelo branco de controle remoto este ano, que a empresa afirma ter como objetivo complementar as TVs de “estilo de vida” como The Frame, Serif e Sero.

Como com o controle remoto original, o objetivo aqui é se livrar das pilhas AAA. Anteriormente Samsung Mudar para controles remotos movidos a energia solar pode evitar o descarte de 99 milhões de baterias em sete anos. Ele também explorou outros métodos de auto-carregamento da bateria interna, como “aproveitar a energia cinética gerada quando o controle remoto vibra” e “usar a energia vibracional gerada quando o microfone capta sons”. Mas desta vez resolvi adicionar a colheita de RF como outra maneira de manter a égua trabalhando sempre que você precisar.