T-Mobile e Verizon descontinuaram seu programa de descontos para iPad que estava causando problemas para os clientes

A T-Mobile e a Verizon descontinuaram o programa de descontos do iPad que ofereciam em parceria com a Apple. em mudança manchado por Rumores de MacNo entanto, o site da empresa não lista mais uma promoção que anteriormente permitia aos clientes economizar até US $ 200 ativando seu celular iPad por meio de qualquer uma das operadoras.

O programa e programas semelhantes oferecidos pela Apple para a compra do iPhone e Apple Watch foram o assunto de uma história Bloomberg Mark Gorman postou em dezembro O artigo relata o longo processo pelo qual ele teve que passar para reivindicar os $ 100 de desconto Apple Watch 7. Seu pedido inicial foi negado pela T-Mobile, e o problema só foi resolvido depois de “várias horas” de telefonemas e um escalonamento final.

“Embora eu tivesse dificuldades com a T-Mobile, os usuários da Verizon relatavam problemas semelhantes, especialmente com descontos para iPad”, escreveu Gurman na época. Na verdade, você encontrará muitas pessoas narrando suas frustrações com o programa em seu programa Menções no Twitter. Em suma, parece que a T-Mobile e a Verizon têm rejeitado alguns pedidos de desconto sem fornecer uma grande explicação para suas ações. As condições para a atualização também foram apresentadas de forma que parecem muito mais simples do que na prática.

No entanto, não está claro se essas reclamações foram o que levou a Apple, T-Mobile e Verizon a descontinuar o programa. “O desconto do iPad com a Apple é uma oferta por tempo limitado que está no mercado desde abril de 2021 e expirou em 31 de dezembro”, disse um porta-voz da T-Mobile ao Engadget. “Estamos sempre em busca de oportunidades para oferecer aos nossos clientes as melhores ofertas em hardware.”

Também entramos em contato com a Apple e a Verizon para comentar. Atualizaremos este artigo quando recebermos uma resposta deles.

Atualização 13h05 ET: Comentário adicionado pela T-Mobile.