Apple pode permitir que você use Face ID com máscara na próxima atualização do iOS

Parece que a Apple está testando um recurso que permite usar o Face ID para desbloquear o telefone mesmo quando você estiver usando uma máscara. A primeira beta de desenvolvedor do iOS 15.4 tem uma tela perguntando se você quer poder usar o Face ID enquanto usa máscara, ao custo de segurança reduzida, de acordo com imagens do Brandon Butch no Twitter E Rumores de Mac.

De acordo com as capturas de tela, a Apple diz que “o iPhone pode reconhecer recursos exclusivos ao redor da área dos olhos para autenticação”, mas alerta que o Face ID será mais preciso se você o configurar para não funcionar com uma máscara.

À medida que a pandemia continua, as pessoas (e organizações Como NYC MTAA Apple afirma adicionar uma maneira de permitir que as pessoas desbloqueiem iPhones usando máscaras. A Apple introduziu várias atualizações para ajudar – o iOS 13.5 servirá Ele detecta que você está usando uma máscara e solicita a senha Em vez de tentar verificar seu rosto, e 14,5 Permitir que pessoas com Apple Watches usem o Face ID enquanto estiver usando a máscara. (Parece abrir para qualquer pessoa usando uma máscara, desde que o Apple Watch esteja perto o suficiente do telefone.) Para pessoas que não possuem um Apple Watch, parece que essa funcionalidade pode finalmente estar no horizonte, assumindo que prova isso. Esteja seguro o suficiente.

A Apple não respondeu imediatamente A beiraSolicite um comentário sobre o recurso.