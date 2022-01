Google acredita que ‘tablets Android’ são o ‘futuro da computação’

Em algum momento do ano passado, o Google aparentemente formou uma nova iniciativa “Android Tablets”. Na verdade, um dos fundadores do Android se juntou à equipe do sistema operacional para fazer parte desse esforço.

Na lista de empregos para “Gerente Sênior de Engenharia, Experiência em Aplicativos para Tablets Android,O Google tem o seguinte a dizer:

Acreditamos que o futuro da computação está mudando para tablets mais poderosos e capazes. Estamos entregando o próximo capítulo de computação e entrada, lançando suporte contínuo em nossas plataformas e experiências de herói que abrem novos e melhores caminhos para produtividade e criatividade.

Mesmo para o tema do emprego, a primeira linha faz uma propaganda muito ousada. outro par A partir de cardápios Ele afirma que “tablets Android” é uma iniciativa específica dentro do Google. Essa equipe tem a tarefa de trabalhar em estreita colaboração com OEMs e desenvolvedores de aplicativos, bem como com o sistema operacional Android. De fato, o cofundador do Android, Rich Miner, está de volta para se juntar à divisão de sistemas operacionais – como descoberto por ele JR Raphael na Computerworld – Após períodos de trabalho na GV (Venture Capital Company Alphabet) e Projeto educacional do Google por volta de 2016.

Como gerente de gerenciamento de produtos para tablets Android, você se envolverá com leads em Android, plataformas, ecossistemas e equipes regionais de vários produtos. Você também trabalhará de perto e em colaboração com os OEMs que fabricam tablets Android e os desenvolvedores que criam aplicativos para eles. Você liderará a direção, a estratégia e o roteiro de longo prazo para tablets Android. Gerente de gerenciamento de produtos, tablets Android

Miner ingressou no Android Tablets em março de 2021, e o esforço provavelmente começará antes disso. Naquela época, os desenvolvimentos do tablet do Google incluem um arquivo Espaço de entretenimento (como mostrado acima) e espaço infantil Lançadores de mídia. Claro, também há o Android 12L, uma versão do sistema operacional voltada para dispositivos de tela grande com melhorias específicas na interface do usuário, chegando no próximo mês. O Google também incentiva os desenvolvedores a atualizar seus aplicativos.

Esse interesse renovado no fator de forma ocorre porque o Chrome OS é amplamente visto como o maior esforço do Google no espaço com tablets Chromebook de Lenovo E HP. O Google agora parece ter uma abordagem de duas faixas, embora haja muita sobreposição com o Chrome OS executando os aplicativos Play Store e Android.

O esforço parece estar relacionado principalmente a OEMs de terceiros, sem indicação atual de que a divisão de hardware do Google está planejando um tablet. O Google na década de 2010 tinha duas gerações de tablets Nexus 7, bem como o Nexus 10 e depois o 9. Havia também o Pixel C, que também rodava o Chrome OS. Não há rumores atuais sobre tal tablet, pois apenas o Google foi removido para fazer um Chromebook rodando o Tensor em 2023.

