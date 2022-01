Como os astronautas podem prosperar em Marte

Para aqueles de nós na Terra, ajustar-se a um novo normal, como longos períodos de trabalho em casa e interrupções em rotinas bem estabelecidas, criou uma sensação de que o tempo não tem significado.

Os astronautas experimentam um tipo diferente de distorção do tempo quando viajam para o espaço e passam seis meses ou mais vivendo na Estação Espacial Internacional. Da perspectiva de sua órbita terrestre baixa, a tripulação testemunha 16 amanheceres e 16 pores do sol por dia.

Os dias de trabalho de 12 horas dos astronautas estão programados para incrementos de cinco minutos enquanto eles trabalham em experimentos, mantêm a estação espacial e realizam manutenção e limpeza de rotina.

Quebrando o recorde do voo espacial mais longo feito por uma mulher, a astronauta da NASA Christina Koch passou 328 dias no espaço entre março de 2019 e fevereiro de 2020.

“Temos um ditado em voos espaciais de longa duração que ‘é uma maratona, não um sprint'”, disse Koch à CNN. “Na minha cabeça, eu apenas mudei para ‘é uma ultramaratona, não uma maratona’. E fiz questão de deixar as pessoas ao meu redor saberem que eu provavelmente precisaria de ajuda em algum momento, e provavelmente confiaria neles para coisas diferentes e que pode não ser fácil todos os dias”.

Enquanto se preparava para sua missão recorde, Koch conversou com o colega astronauta da NASA Scott Kelly, que ainda detém o recorde de todos os tempos com 340 dias no espaço. Kelly lembrou a Koch que era crucial controlar o ritmo e falar sobre o que ela precisava para recarregar. Essas dicas e as que se seguem são verdadeiras se você estiver em gravidade zero ou preso à Terra em uma pandemia global.

“Temos muitos programas de contramedidas psicológicas a bordo: videoconferências com nossas famílias, as músicas e programas de TV que gostamos de serem enviados, e até mesmo o dia de trabalho é projetado para sustentar uma missão de seis meses”, disse Koch.

“Cabe realmente a nós deixar o solo (a tripulação) saber quais são as contramedidas psicológicas que podemos utilizar para manter alguém operando com desempenho máximo ainda mais do que uma missão típica”.

Como o tempo passa no espaço

Eventos dinâmicos, como videochamadas com a família, caminhadas espaciais fora da estação espacial ou até mesmo comemorações de feriados, ajudam a tripulação a distinguir seus dias e evitar a distorção do tempo causada pela repetição, disse Koch.

“Mesmo se você estiver muito ocupado, como nós estávamos, o fato de não estarmos vendo coisas novas, cheirando coisas novas (e que) nossas entradas sensoriais não estavam mudando é realmente o que fez parecer uma espécie de distorção do tempo. , ela disse. Soa familiar, certo?

Koch, juntamente com a astronauta da NASA Jessica Meir, realizou a primeira caminhada espacial feminina em outubro de 2019. Durante sua estadia de 11 meses na estação espacial, Koch realizou seis caminhadas espaciais e passou 42 horas e 15 minutos fora da estação.

No entanto, na lembrança de Koch de sua missão, as caminhadas espaciais desempenham um papel descomunal no que ela experimentou. “Quando eu penso, na minha mente, metade do tempo eu estava fazendo caminhadas espaciais”, disse Koch. “Mas, na realidade, isso foi uma parte tão pequena do que fizemos. Parece uma parte tão grande em termos de minhas memórias e das experiências que tive lá.”

Outra lembrança que se destaca para Koch inclui uma celebração especial de Natal com seus companheiros de tripulação. Eles apagaram todas as luzes da estação e criaram “velas espaciais” colocando fita âmbar sobre suas lanternas, dispersando-as por toda a estação de modo que quase parecia brilhar com a luz das velas.

“Foi o único dia que pareceu uma fuga de tudo, não apenas da estação espacial, mas de qualquer tipo de aparência do que representava uma realidade normal”, disse Koch.

Os rigores da exploração

As missões concluídas por Koch e Kelly são apenas o começo. Missões estendidas estão ajudando a NASA a planejar o retorno de humanos à Lua e enviá-los em missões pioneiras a Marte.

As missões no espaço profundo adicionarão extremos que os astronautas nunca enfrentaram antes, incluindo uma dependência decrescente das comunicações com os da Terra e como lidar com o isolação social de viver em um ambiente estranho.

Durante as primeiras missões Artemis, os astronautas manterão diários para registrar seu bem-estar e usarão dispositivos para rastrear seu sono e ritmos circadianos, de acordo com a NASA.

Manter um ciclo de sono saudável, comunicar-se bem com o resto da tripulação e aliviar o tédio e a estagnação pode ajudar os viajantes espaciais em longas missões a Marte e evitar que desenvolvam distúrbios psiquiátricos ou sofram problemas cognitivos ou comportamentais.

Quando chegarem a Marte, os astronautas também terão tarefas difíceis e fisicamente exigentes e terão dias 37 minutos a mais do que os da Terra.

Lições de autocuidado do espaço

Algo que já está ajudando a apoiar o bem-estar mental dos astronautas na estação espacial é a jardinagem espacial. Os membros da tripulação relataram que gostam de plantar experimentos durante o tempo de inatividade, ver a vegetação e até provar o sabor fresco de seus esforços. Também fornece uma conexão tangível com seu planeta natal.

Tom Williams, cientista-chefe dos fatores humanos e elemento de desempenho comportamental do Programa de Pesquisa Humana da NASA, diz que sua sigla “ CONECTAR pode ajudar os astronautas a combater o isolamento social.

As letras representam comunidade, abertura, rede, necessidades, mentalidade expedicionária, contramedidas e treinamento. Juntos, esses esforços podem ajudar os futuros exploradores espaciais a incorporar o autocuidado em suas agendas lotadas, cuidar uns dos outros e até reconhecer o impacto de seus esforços.

“O pouso na Lua ajudou as pessoas ao redor do mundo a se sentirem mais unidas porque sentiram o sentimento de pertencimento, de unidade, com esperanças compartilhadas e sonhos realizados”, disse Williams em comunicado.

Para qualquer pessoa na Terra que sinta que está passando por uma distorção do tempo à medida que a pandemia continua, as mesmas lições se aplicam.