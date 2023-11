Apple oferecerá suporte RCS a partir de 2024

A lacuna entre a bolha verde e a bolha azul pode diminuir em breve. 9to5Mac A Apple teria confirmado que oferecerá suporte ao padrão de mensagens RCS que há muito evita. Isso não significa que as mensagens de dispositivos Android não aparecerão mais em verde no aplicativo Mensagens da Apple. Isso significa que as mensagens de texto de iPhones para dispositivos não iOS suportarão o protocolo Rich Communications Services mais recente, o que significa que não terão que passar pelo antigo sistema SMS (e MMS). Na declaração fornecida, a Apple disse: “Acreditamos que o RCS Universal Profile fornecerá uma melhor experiência de interoperabilidade em comparação com SMS ou MMS”.

Esse suporte funcionará junto com o iMessage, que continuará a ser a melhor e mais segura experiência de mensagens para usuários da Apple. Com novos recursos como transcrição de memo de voz e check-in que não estão disponíveis no RCS, o iMessage ainda pode superar os aplicativos de mensagens de texto padrão no Android. Isso também significa que pode não haver alteração em nenhuma das cores do balão de bate-papo.

O Google já existe há muito tempo Capturado Na Apple Não suporta RCS, dizendo que a experiência de mensagens de texto entre iPhones e não-iPhones está tão desatualizada que também é possível usar um pager. Com suporte RCS, as mensagens entre dispositivos Android e iOS serão mais seguras (do que SMS), enquanto a mídia pode ser compartilhada com maior qualidade.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, o Google disse estar feliz em ver o apoio da Apple ao RCS. “Saudamos a participação da Apple em nosso trabalho contínuo com a GSMA para promover o RCS e tornar as mensagens mais justas e seguras, e esperamos trabalhar com eles para implementar isso no iOS de uma forma que funcione para todos”, disse o Google. publicar Em X.

Um porta-voz da GSMA disse ao Engadget no início deste ano que o RCS Universal Profile (UP) “fornece à indústria um serviço de mensagens aberto, consistente e universal em redes e dispositivos. Ele simplifica a interoperabilidade, permite que OEMs e fornecedores de sistemas operacionais alcancem escala e dá aos consumidores a oportunidade de experimentar… Mensagens mais ricas e consistentes, independentemente do dispositivo ou da rede.”

Ainda não está claro exatamente quando a Apple planeja ativar o suporte RCS UP, embora o comunicado diga “no final do próximo ano”. O anúncio de hoje surge na data que termina o prazo para as empresas interporem recursos para o Tribunal Geral da União Europeia. Maçã é Ele está supostamente ansioso pelo desafio A decisão da União Europeia de colocar toda a App Store na lista antitruste digital de acordo com a Lei dos Mercados Digitais.

Em setembro, a Apple lançou a série iPhone 15, os primeiros telefones da empresa a vir com portas de carregamento USB-C em vez de Lightning. Esta semana também vimos notícias do lançamento do padrão de carregamento sem fio Qi 2 com os novos iPhones entre os primeiros dispositivos disponíveis compatíveis com os protocolos atualizados.

Quer seja devido a regulamentos da UE ou outros motivos, a Apple está claramente a abrir partes do seu jardim murado para funcionar bem com outros dispositivos. E talvez, apenas talvez, você não precise “comprar um iPhone para sua mãe”.

Atualizado em 16 de novembro de 2023 às 19h ET: Esta história foi atualizada com uma declaração do Google.