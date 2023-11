Unicorn Overlord detalha personagens aliados, nações e exploração

A editora ATLUS e a desenvolvedora Vanillaware divulgaram novas informações e capturas de tela para o RPG tático Soberano unicórnio Apresentando os personagens aliados Travis, Yahna, Clive, Chloe, Hodric e Melisandre, as cinco nações sujeitas ao Império Xenoran, e explorando o mundo superior.

Obtenha os detalhes abaixo.

■ Personagens

Travis (Aliado do protagonista) (dublado por Daiki Yamashita)

“Ótima maneira de se referir a um espião. Você precisa de informações, informações confidenciais ou apenas os dados meteorológicos mais recentes, eu sou o seu homem.”

Um espião que trabalha para o Exército de Libertação da Cornualha. Ele está neste trabalho clandestino há anos, mas quando o Exército de Libertação é formado, ele se junta às forças de combate sob o comando de Alan.

Aqui (Aliado do protagonista) (dublado por Aoi Yuki)

“É uma das técnicas mais preciosas que meu mestre já me ensinou. Não é uma façanha para os fracos de coração, veja bem.”

Um dos cavaleiros do antigo Reino de Cornia. Condecorado cavaleiro no início de sua carreira, ele tem sido elogiado por sua inteligência e bravura desde seus dias como acompanhante. Ele usou seus talentos para lançar as bases do Exército de Libertação, que contava com o braço direito de Joseph.

Clive (Aliado do protagonista) (dublado por Takuya Iguchi)

“Juntos veremos as ambições de Xenoira derrotadas!”

renal (Aliado do protagonista) (dublado por Nao Toyama)

“Darei tudo de mim em nome real, Vossa Majestade.”

Filha do amigo de Youssef. Quando ela se juntou ao Exército de Libertação, ela se tornou aluna de Joseph e estudou artes marciais e estudos acadêmicos. Embora mantenha uma atitude educada em relação a Alan como seu príncipe, ela também se considera uma de suas amigas mais próximas.

Hodrick (Aliado do protagonista) (dublado por Kenta Miyake)

“Não sei por que você me chamou aqui, meu príncipe, mas estou sempre sob seu comando.”

Ex-Cavaleiro de Cornia. Ele ganhou a confiança da Rainha Elenia e serviu como seu guarda-costas. Durante a rebelião, ele lutou ao lado de Elenia, mas acabou sendo derrotado e capturado por Falmor.

Melissandre (Aliado do Herói) (na voz de Fayrouz Ay)

“Não há homem no mundo que possa esperar ser igual a mim.”

Chefe dos Millets, um distinto clã da Cornualha. Depois de perder os pais e o irmão mais velho devido a uma doença no início da vida, ela foi criada e treinada por seus tios para ser a herdeira da família Millet.

■ Cenário: O mundo

A história se passa no continente de Fiverith, que era composto por cinco nações: Cornia, Drakenhold, Elheim, Pastorias e Albion. No entanto, o renascido Império Zenoa liderado por Galério agora domina todo o continente.

Império Xenoira

É um grande império que, segundo os historiadores, governava a maior parte do mundo e ostentava civilização e tecnologia avançadas. Diz a lenda que no auge da sua prosperidade, uma misteriosa catástrofe destruiu todo o império num único dia.

As Cinco Nações Sob o Punho de Ferro do Império Xenoran:

Reino da Cornia

Localizada no meio do continente, Cornia possui campos férteis, uma força militar poderosa e a maior quantidade de terra entre todos os Cinco Reinos. Os senhores do reino têm grande lealdade à família real, e o nome da Rainha Elenia é sagrado para os seus súditos.

Forte Draken

Uma terra de montanhas e desertos na parte sudeste do continente, o reino possui recursos minerais abundantes e possui uma poderosa força militar liderada pelos Cavaleiros Dragões. Também tem uma longa história de disputas fronteiriças com Cornia.

Heme

A terra dos elfos claros e escuros, localizada nas florestas verdes da parte sudoeste do continente. Possui um governo único liderado por um vidente divino conhecido como Turenos. A Floresta Sinuosa protege esta terra de estranhos.

Pastorius

Um país que se estende por uma vasta região fria ao norte, habitado por vários tipos de monstros conhecidos como “bestas” que possuem um temível poder militar. Atualmente, o país não é governado por um rei, mas sim por um conselho de líderes de clãs.

Albion

É um estado teocrático situado numa grande ilha na parte ocidental do continente e goza de uma forte força nacional e militar baseada na fé, sob a liderança do Papa da Ortodoxia Paleávia. Muitos residentes fazem parte da população alada conhecida como anjos.

■ Exploração: O mundo exterior

Explore o vasto mundo como quiser, encontrando inúmeras missões e eventos. Lute contra inimigos, liberte e reconstrua assentamentos capturados e prepare suas forças para avançar ainda mais.

-O mundo após a morte

-missão

– Libertar e reconstruir cidades

– Fortalezas, honra e fama

– Coleta e reserva

– Enfrentando batalhas e pedreiras

Questões

Vários eventos (missões) ocorrem durante a exploração do mundo superior.

Execute missões, complete fases de batalha e colha recompensas.

-Existem até algumas tarefas incomuns…

Todos os tipos de eventos são registrados como tarefas. Comece com as pessoas que lhe interessam!

Cidades de libertação

Ao derrotar as forças imperiais e libertar cidades e fortalezas, você terá acesso a arsenais e lojas de ferramentas. Os inimigos que vagam pela área também desaparecerão, facilitando a exploração da área.

Reconstruindo cidades

As cidades destruídas pelo domínio imperial podem ser reconstruídas “ligando” materiais, acrescentando instalações e funções que podem ser utilizadas.

Quando vilas maiores e cidades fortificadas forem reconstruídas, serão acrescentadas “pousadas”, onde poderão fornecer refeições.

plural

Os itens estão espalhados pelo mundo, incentivando a exploração. Muitos desses itens podem ser entregues às cidades para ajudar na reconstrução, portanto, seja proativo ao coletá-los.

Esses itens também serão atualizados após a conclusão de um certo número de batalhas.

protetor

Você pode colocar seus companheiros em cidades reconstruídas. Assim que um personagem for fortificado em uma cidade, ele receberá recompensas toda vez que completar uma fase.

Soldados fortificados também coletarão itens do mundo próximo para você.

Fortalezas

Nas fortalezas, você pode participar de batalhas simuladas nas quais unidades aliadas pré-organizadas lutam entre si. Você também pode expandir o tamanho de suas unidades para aumentar o número de slots de personagens disponíveis na unidade.

O tamanho máximo final é de 10 unidades com até cinco membros cada.

Honras e fama

Para usar o forte, você precisa provar sua bravura obtendo honras, e para desbloquear empregos no forte, você precisa do nível de fama apropriado. As honras podem ser obtidas concluindo fases e entregando mercadorias, enquanto a Fama é obtida completando uma missão e reconstruindo a cidade.

Construa uma reputação para contratar mercenários que você pode personalizar como achar melhor.

Enfrentando batalhas

Encontre inimigos vagando pelo mundo superior para iniciar o encontro. Elimine o inimigo em uma única batalha para ganhar experiência e honras.

Perder uma partida o colocará de volta na zona de edição, então tome cuidado com seu poder!

Pedreiras

Pague ouro para jogar um minijogo de mineração nas pedreiras. Extraia o máximo de minério e metal possível dentro do tempo previsto!

Você consegue desenterrar um antigo mapa do tesouro…?