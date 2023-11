O Google Maps está adicionando uma série de novos recursos para melhorar a navegação

O aplicativo de navegação mais popular, o Google Maps, está recebendo alguns novos recursos que irão aprimorar sua experiência de navegação. Notavelmente, o Google Maps está obtendo rotas de transporte público aprimoradas, interações de emojis e menus colaborativos. Todos esses novos recursos foram adicionados ao Google Maps, para que os usuários possam se locomover pelos lugares com mais facilidade e conveniência neste próximo período de festas de fim de ano.

O Google Maps está recebendo um recurso aprimorado de rotas de transporte público que recomendará rotas diferentes dependendo do que você deseja. Você obtém novas opções, como melhores rotas, menos desvios, menos caminhadas, acessibilidade para cadeiras de rodas e menos custos. O Google Maps também mostrará a entrada e saída correta da estação para que você não embarque no trem errado.

Esses novos recursos facilitam a navegação em seus lugares favoritos usando o Google Maps

As rotas de transporte público no Google Maps também têm a opção de mostrar opções de ciclismo e compartilhamento de carona. Além disso, as pessoas de uma determinada cidade podem adquirir passagens de transporte público por meio do próprio aplicativo. Outro ótimo recurso que o Google Maps obtém são as listagens colaborativas. Usando as listas colaborativas do Google Maps, os usuários podem criar uma lista compartilhada onde eles e seus amigos podem votar em destinos específicos usando emojis e decidir onde visitar em seguida com base nos votos. As listas podem ser compartilhadas com amigos ou familiares por meio de mensagens de texto ou outros aplicativos de mensagens.

Os Emojis ficaram mais úteis, pois agora você pode interagir com as fotos e comentários dos usuários usando-os no Google Emoji’s Kitchen. Como observado em Blog oficialAlguns novos recursos, como interações com emojis, serão lançados no Android e iOS, enquanto outros, incluindo novas atualizações de transporte e menus colaborativos, serão lançados nas próximas semanas.