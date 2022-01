Antonio Brown faz sua primeira aparição pública depois que a fúria dos Bucs irrompe enquanto o futuro da NFL está em jogo

Antonio Brown Ele fez sua primeira aparição pública na noite de segunda-feira após sua explosão e saiu durante Tampa Bay Buccaneers jogo contra New York Jets.

Brown estava absorvendo Brooklyn Networks O jogo enquanto seu status de ardósia ainda está em jogo. Foi localizado no Barclays Center no Brooklyn, Nova York, onde os Nets estavam lidando com Memphis Grizzlies. Ele parece estar vestindo um agasalho de treino azul e branco com óculos escuros e uma grande corrente em volta do pescoço.

CLIQUE AQUI PARA MAIS COBERTURA DE ESPORTES NO FOXNEWS.COM

Não está claro se Brown ainda estará na lista dos Buccaneers após sua saída em meio à vitória do time sobre o Jets. Ele jogou alguns de seus equipamentos nas arquibancadas e deu aos fãs um sinal de paz antes de explodir no túnel e nunca mais voltar.

O técnico do Buccaneers, Bruce Arians, disse que Brown não é mais um “Booker”. Mas na segunda-feira, o processo de transação não parecia tão completo quanto Arusion o fez.

Antonio Brown ainda está com o BUCS, apesar das garantias em contrário

Quando questionado na segunda-feira, ele disse que cabia ao gerente geral Jason Licht tomar a decisão. de acordo com ESPN, os Buccaneers estavam conversando com a NFL sobre como proceder com a situação de Brown. O wide receiver certamente enfrentaria algum tipo de disciplina da NFL.

Detalhes sobre o acidente ainda não foram divulgados. Os relatórios indicavam que Brown estava preocupado com seu tornozelo e não queria jogar. Arianes disse que Brown nunca lhe disse que estava ferido e acrescentou que os dois tiveram uma “conversa” e que o jogador havia deixado o campo. Os arianos não disseram o que havia na conversa.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

Brown postou uma nota de despedida no Instagram e estava promovendo sua nova música rap.