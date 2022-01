Wild Call up primeira rodada escolhe Matt Boldy e Marco Rossi para fazer sua estreia na NHL contra os Bruins

a Minnesota Wild convoca Matt Poldy e Marco Rossi – Suas escolhas na primeira rodada para 2019 e 2020 – para alcançar NHL Pela primeira vez juntos na quinta-feira contra Boston Bruins. Treinador Dean Evason confirmado A convocação está em entrevista à rádio KFAN na manhã de terça-feira.

As mudanças acontecem em meio a uma seqüência de cinco vitórias consecutivas para o time, incluindo uma derrota por 6-4 para o St. Louis Blues No inverno clássico No dia de Ano Novo.

Os dois atacantes estavam jogando pelo Iowa Wilde da AHL. Rossi, de 20 anos, lidera a equipe com 23 pontos (sete gols e 16 assistências) em 21 jogos. Poldi, de 20 anos, tem quatro gols e 10 pontos em 10 jogos. Tempo perdido devido a fratura no tornozelo Sofreu no campo de treinamento E uma lesão na parte inferior do corpo que sofreram no mês passado.

Boldy, uma 12ª escolha do Boston College, está entre as 20 melhores no draft de 2019, não fazendo sua estreia na NHL.

Um russo de Minnesota elaborado com a 9ª escolha em 2020. Depois de ter testado positivo para COVID-19 em novembro de 2020, Ele foi diagnosticado com miocardite Ele não jogou na temporada passada. Ele estava no campo de treinamento de Minnesota nesta pré-temporada antes de ser designado para a AHL.

Na prática terça-feira, atacante Nick Bjstad O gelo ficou com dor depois que um membro da equipe o abriu. “Não parece bom”, disse Evason quando questionado sobre Bjugstad.

(Imagem em negrito: Harrison Barden / Getty Images)