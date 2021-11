Anomalias magnéticas no Novo México revelam uma assinatura invisível de impactos de meteoros

Os locais de impacto de meteoritos podem parecer fáceis de detectar, já que crateras gigantes na superfície da Terra mostram onde esses corpos distantes e violentos finalmente pararam. Mas nem sempre é assim.

Às vezes, cicatrizes de trauma são curadas, escondidas por camadas de sujeira e vegetação, ou desgastadas novamente pelos elementos por longos períodos de tempo. Os cientistas descobriram agora uma maneira de descobrir esses locais de impacto ocultos.

Pense em um grande pedaço de rocha espacial se aproximando de seu destino final na Terra. Meteoritos podem entrar na atmosfera da Terra A 72 quilômetros por segundo (160.000 milhas por hora), ele começa a desacelerar à medida que se move através de nossa atmosfera relativamente densa.

Linda luz no céu quando um meteoro voa no céu por causa deerradicaçãoOnde as camadas e camadas do meteorito evaporam por meio de colisões de alta velocidade com moléculas de ar.

Então, se a rocha espacial atinge a Terra, ela colide com a Terra, formando esmagando cones, Crateras de impacto e outros sinais de impacto de meteorito aqui.

Este é um processo geológico intenso, com altas temperaturas, altas pressões e altas velocidades de partículas simultâneas. Uma das coisas que acontecem durante esse processo intenso é que o efeito forma um plasma – um tipo de gás no qual os átomos são quebrados em elétrons e íons positivos.

“Quando você causa um impacto, é incrivelmente rápido”, Ele diz Geólogo Gunter Klitschka da University of Alaska Fairbanks.

“Uma vez que há contato nessa velocidade, há uma mudança na energia cinética em calor, vapor e plasma. Muitas pessoas percebem que há calor, talvez algum derretimento e evaporação, mas as pessoas não pensam no plasma.”

O que a equipe descobriu aqui foi que todo aquele plasma fez algo estranho com o magnetismo natural das rochas, deixando uma zona de impacto onde o magnetismo era cerca de 10 vezes menor do que os níveis normais de magnetismo.

magnetização natural residual É a quantidade de magnetismo natural presente nas rochas ou outros sedimentos.

Quando os sedimentos da terra assentaram gradualmente após serem depositados, os pequenos sedimentos foram Grãos de metal magnético dentro Eles se alinharam ao longo das linhas do campo magnético do planeta. Esses grãos então permanecem presos em suas direções dentro da rocha dura.

É uma quantidade muito pequena de magnetização – cerca de 1-2 por cento do nível de saturação da rocha, e você não pode dizer com um ímã comum, mas com certeza está lá, e pode Pode ser facilmente medido por equipamentos geológicos.



No entanto, quando ocorre a onda de choque – como no impacto de um meteoro – ocorre uma perda de magnetismo, pois os grãos magnéticos obtêm uma boa explosão de energia.

“A onda de choque fornece energia em excesso da energia (> 1 GPa para magnetita> 50 GPa para hematita) necessária para evitar resíduos magnéticos dentro de grãos magnéticos individuais,” Os pesquisadores escrevem em um novo estudo.

Normalmente, a onda de choque passa e a rocha retorna ao seu nível original de magnetismo quase imediatamente. Mas como a equipe de 1,2 bilhão de anos descobriu Estrutura do Efeito Santa Fe No Novo México, o magnetismo não voltou ao seu estado normal.

Em vez disso – eles sugerem – o plasma criou um “escudo magnético” que mantinha os grãos em seu estado aglomerado, e os grãos eram apenas algum tipo de rota aleatória. Isso fez com que a densidade magnética caísse para 0,1 por cento do nível de saturação da rocha – uma queda de 10 vezes em relação ao nível normal.

“Fornecemos suporte para um mecanismo recentemente proposto pelo qual o aparecimento de uma onda de choque pode gerar um escudo magnético que permite que os grãos magnéticos sejam mantidos em um estado semelhante ao supermagnético logo após a exposição, deixando os grãos magnetizados individuais em direções aleatórias, reduzindo drasticamente o total densidade magnética, ” A equipe escreve.

“Nossos dados não apenas demonstram como o processo de impacto permite a redução da intensidade do dimmer magnético, mas também inspira uma nova direção de esforço para estudar os locais de impacto, usando a redução da intensidade do dimmer como um novo indicador de impacto.”

Felizmente, esta nova descoberta significa que os cientistas têm outra ferramenta em seu cinto quando se trata de encontrar locais de impacto, mesmo aqueles que não têm os sinais naturais de impacto, como cones ou crateras esmagados.

A pesquisa foi publicada em Relatórios Científicos.