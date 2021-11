[UPDATE] Este binóculo de alta resolução da Celestron agora está disponível com um desconto de 10% em uma negociação antecipada da Black Friday. Ele foi demolido brevemente em 25%, o lucro foi de apenas $ 69,99, depois teve 15% e 10% de desconto, então posso estar ficando sem tempo. Infelizmente, os negócios não duram muito. Você pode encontrar alguns descontos melhores em nossa coleção dos melhores Ofertas de binóculos da Black Friday.

Os binóculos Skymaster Giant 15×70 da Celestron já estão à venda por $ 89,95 na AmazonA gama altamente avaliada é perfeita para quem procura ir além das perspectivas básicas.

Com uma grande lente objetiva de 70 mm, esses binóculos são ideais para observadores que desejam ver mais detalhes em objetos tênues, como nebulosas ou galáxias. Os binóculos vêm com um estojo e um adaptador para tripé. Você também pode precisar de um tripé para evitar a tela trêmula em alta resolução.

Os espectadores com óculos ou com deficiência visual irão apreciar o conforto do olho longo de 20 mm, junto com ajustes sutis de dioptria para melhorar os binóculos para sua visão. O pacote também inclui ótica multirrevestida e uma moldura à prova d’água que mantém o orvalho do lado de fora durante o crepúsculo ou o nascer do sol.

Você descobrirá que este é um conjunto de binóculos de alta qualidade a um ótimo preço. As imagens serão muito nítidas não apenas graças à ótica multirrevestida, mas também aos prismas BaK-4 incluídos.

Depois de se posicionar no campo e dar aos seus olhos cerca de 20 minutos para se ajustarem à escuridão, outro benefício é que a dioptria permite que cada olho tenha um ponto de foco individual, o que não é o caso com todos os binóculos.

Avaliações de usuários indicam que, mesmo com um preço inferior ao de alguns concorrentes, o Celestron corresponde ao que os astrônomos amadores exigem. Você pode esperar grande contraste e excelente brilho em condições de céu escuro, especialmente próximo a 75% do campo de visão interno.

Você poderá ver as características do céu, como as luas maiores de Júpiter, os anéis de Saturno e detalhes minuciosos em alguns dos objetos do céu mais brilhantes, como M31 (Galáxia de Andrômeda), a grande galáxia mais próxima da Terra.

Celestron é uma marca confiável para binóculos e telescópios, e os usuários relatam que este conjunto específico é muito durável e utilizável, apesar de seu baixo preço. Feliz céu assistindo!

Certifique-se de verificar Space.com Ofertas de espaço na Black Friday E nosso guia para melhores binóculos. Para mais ofertas de lentes duplas, confira As melhores ofertas de binóculos black friday e nós Ofertas Celestron reunião.