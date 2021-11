O lançamento do Telescópio Espacial James Webb foi adiado até 22 de dezembro

o Telescópio espacial James Webb Você terá que esperar mais alguns dias antes de subir aos céus após um lançamento não planejado da braçadeira durante os preparativos para o lançamento. A decolagem de Webb foi adiada de 18 de dezembro para 22 de dezembro.

O telescópio espacial, um instrumento de última geração considerado o mais poderoso instrumento de observação já colocado no espaço, já existe há muito tempo, com desenvolvimento iniciado há quase 30 anos em 1996. Concluído por Webb, dobrado Ele sobreviveu a uma viagem no mar para chegar em outubro ao local de lançamento, o espaçoporto europeu em Kourou, na Guiana Francesa. No entanto, um incidente recente durante os preparativos para o lançamento forçou a equipe de expedição a atrasar a decolagem mais alguns dias.

de acordo com nova declaração da NASA, durante as operações nas instalações na Guiana Francesa, “os técnicos estavam se preparando para anexar Webb ao adaptador do veículo de lançamento, que é usado para integrar o observatório com o estágio superior de um foguete Ariane 5. Um lançamento repentino e não planejado do alcance grampos – que prendem Webb ao adaptador do veículo de lançamento – causaram vibração em todo o observatório. ”

A agência espacial começou a declaração dizendo que os preparativos para o lançamento foram feitos nas instalações “sob a responsabilidade geral da Space Arianespace.” Um foguete Ariane 5 é definido para elevar o Ariane SpaceWeb ao espaço.

Após o incidente inesperado e não planejado, “o Conselho de Revisão de Anomalias liderado pela NASA foi imediatamente convocado para investigar e conduzir testes adicionais para determinar com certeza que o acidente não danificou nenhum componente. A NASA e os parceiros da missão fornecerão uma atualização quando o teste for concluído. fim de semana ”, continuou a declaração.

Certamente não é a primeira vez que Webb se atrasa, embora esse contratempo ocorra menos de um mês antes da data de lançamento inicial planejada de Webb.

O lançamento do Webb foi programado pela primeira vez em 2007. Com os custos da missão aumentando à medida que os atrasos continuam, o telescópio será lançado agora com um orçamento projetado de US $ 9,7 bilhões, com US $ 861 milhões desse orçamento destinados a apoiar os primeiros cinco anos de operação após o lançamento.

No início deste ano, Webb tinha um novo cronograma de lançamento previsto para março. Então isso foi empurrado para o Halloween, que Pago novamente Até 18 de dezembro. Agora, o time pretende lançar no dia 22 de dezembro. No entanto, como a NASA observou em seu comunicado, a agência e seus parceiros continuam a investigar o problema enquanto fazem os testes de pré-lançamento.