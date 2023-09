America’s Got Talent é coroado campeão em 2023 – Billboard

Se cada cachorro tem seu dia, hoje pertence praticamente ao Furacão.

Furacão, um border collie e o humano Adrian Stoica são os vencedores da última décima oitava temporada de América têm talentoMostrar seus cães conquista o coração do público americano.

A mágica Anna DeGuzman ficou em segundo lugar na competição de 2023, anunciada na quarta-feira (27 de setembro), e o grupo de dança Murmuration ficou em terceiro lugar.

Explora Explora Assista aos vídeos, gráficos e notícias mais recentes Assista aos vídeos, gráficos e notícias mais recentes

O cantor indonésio Putri Aryani e a dupla acrobática Ramadani Brothers terminaram em quinto lugar, respectivamente.

Putri, o cantor mais bem avaliado deste ano, causou uma impressão notável nos jurados, principalmente em Simon Cowell, que deu ao adolescente a campainha dourada. “Ninguém pode negar o fato de que você é um cantor incrível. E intérprete. E pessoa”, disse Cowell a Ariani.

Os juízes também adoraram o ato duplo de Stoica e Furacão, aparentemente tanto quanto os eleitores de poltrona.

“Eu estava de pé, depois sentei e depois me levantei novamente. Isso mostra o quão difícil é”, disse Howie Mandel entusiasmado no início da temporada, após uma apresentação de “I’m a Believer” do Smash Mouth. “Não sabíamos se iríamos nos levantar ou não, e não não sei se íamos nos levantar.” Vamos nos sentar. Ele é um cachorro e recebe mais sinais do que nós. Este é o meu cachorro Act favorito de todos os tempos IGT“.

Sofia Vergara disse que o show de cachorro e homem “foi perfeito”, e Heidi Klum disse: “A maneira como ela faz essa rotina com ele simplesmente me surpreende”.

Cowell acrescentou no início da temporada: “Acho que em termos de passar da audição para o show, essa foi a melhor atuação que vimos esta noite. Isso foi ao vivo, foi uma rotina difícil. Ela foi incrível.”

Stoica e seu amigo canino recebem o prêmio de um milhão de dólares e uma cobiçada residência em Las Vegas.

o Final de duas horas Nos especiais da NBC apresentavam 30 Seconds to Mars, Jason Derulo, Jon Batiste, Leona Lewis (em dueto com Putri) e os vencedores da 17ª temporada, The Mayans.