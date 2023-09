Taylor Swift está fazendo com que os preços dos ingressos da NFL para o jogo New York Jets x Kansas City Chiefs subam 43% depois que descobriu-se que ela estaria lá para assistir Travis Kelce jogar

Espera-se que Taylor Swift esteja na MetLife no domingo para o Chiefs vs. Jatos

Os preços dos ingressos para ver o New York Jets receber o Kansas City Chiefs na noite de domingo aumentaram quase 50 por cento depois que foi divulgado que Taylor Swift estaria lá.

Surgiram relatos na noite de quarta-feira de que Swift estará no MetLife Stadium para ver seu suposto namorado Travis Kelce jogar pelos Chiefs.

Agora, de acordo com o TickPick, muitos fãs também querem estar lá.

Nas 24 horas após a notícia da presença de Swift, o preço de “entrada” dos ingressos no site de revenda subiu 43%, de US$ 83 para US$ 119.

TickPick também diz que o jogo do último domingo – onde Swift fez sua primeira aparição para assistir Kelce jogar, uma vitória por 41-10 sobre o Chicago Bears – teve o maior número de ingressos vendidos para o Chiefs em um único dia nesta temporada.

Taylor Swift deve assistir Travis Kelce em ação novamente neste fim de semana em Nova York contra os Jets

Kelce e o Kansas City Chiefs jogarão contra os Jets na noite de domingo em ação da NFL

A presença esperada de Swift agora fez com que os preços dos ingressos subissem cerca de 43%

O jogo de domingo na Big Apple viu os preços dos ingressos caírem um pouco nas últimas duas semanas.

O jogo estava programado para colocar o quarterback dos Jets, Aaron Rodgers, contra o campeão do Super Bowl, Patrick Mahomes, mas Rodgers rompeu o tendão de Aquiles apenas no quarto estalo de seu primeiro jogo com seu novo time.

Desde então, os Jets têm lutado com Zach Wilson como zagueiro titular, perdendo os dois últimos jogos.

Enquanto isso, Kelsey permaneceu relativamente tímida sobre o que está acontecendo com Swift.

Em seu podcast, que ele coapresentou com seu irmão Jason, do Philadelphia Eagles, ele disse: “Grite para Taylor parar com isso”. Isso foi muito corajoso.

Achei ótimo que todos na ala só tivessem coisas boas a dizer sobre ela. Amigos e família. Ela estava incrível, e todos estavam falando sobre ela sob uma luz excelente.

“Além disso, foi um dia perfeito para os fãs do Chiefs, é claro. Estamos todos escrevendo, senhoras e senhores. Foi impressionante.”

“Ver os inchaços no peito em câmera lenta, ver os cumprimentos com minha mãe, ver o quão animado o Boss Kingdom estava por estar lá, foi absolutamente histérico, foi definitivamente um jogo que vou lembrar, é definitivamente um jogo”, acrescentou Travis. “E então entramos no carro de fuga no final.”

“Grite para Taylor por vir e me ver arrasar no palco.”