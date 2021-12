Amazon fecha negócios, dando aos trabalhadores mais poder para organizar

Seth Goldstein, advogado que representa os trabalhadores da empresa em Staten Island, disse que em outro caso de Staten Island, a Amazon ameaçou chamar a polícia sobre um funcionário que entregou literatura sindical no local.

O direito dos trabalhadores de se organizarem no local fora do horário de trabalho é empresaMatthew Boddy, um ex-advogado do NLRB que agora ensina direito do trabalho na Universidade de St. Louis, disse.

“O fato de você poder sair e bater um papo – esses são períodos de atividade combinada que são protegidos e protegidos, e o conselho sempre foi muito protetor com relação a isso”, disse ele.

Sr. Maine, que faz parte de um grupo organizado chamado Amazonians United Chicagoland, e outros trabalhadores de Chicago, Chegar Fiz um acordo com a Amazon na primavera durante a regra de 15 minutos em uma estação de entrega diferente onde trabalharam no ano passado. Dois funcionários da empresa também Assentamento Notavelmente com a Amazon em um acordo que incluía um aviso nacional dos direitos dos trabalhadores, mas a agência não estava sujeita à supervisão da agência.

Goldstein disse estar “impressionado” com o fato de o NLRB ter pressionado a Amazon a concordar com os termos que permitiriam à agência contornar o processo de audiência administrativa, que ocorre perante um juiz no qual as partes preparam argumentos e apresentam provas, se a empresa for encontrada ter violado os termos do acordo.

“Eles podem obter uma ordem judicial para obrigar a Amazon a cumprir as leis trabalhistas federais”, disse ele.