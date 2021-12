A Tencent dá aos seus acionistas US $ 16,4 bilhões em lucros inesperados na forma de uma participação na JD.com

A mudança ocorre no momento em que Pequim reprime empresas de tecnologia

As ações da JD.com caem 11,2%, as ações da Tencent 4%

A Tencent não tem planos de vender participações em outras fontes corporativas

PEQUIM / HONG KONG (Reuters) – Empresa chinesa de jogos e mídia social Tencent (0700.HK) Ela vai pagar US $ 16,4 bilhões em dividendos com a distribuição da maior parte de seu JD.com (9618.HK) Suas participações, enfraquecendo seus laços com a empresa de e-commerce e levantando questões sobre seus planos para outras participações.

A mudança ocorre no momento em que Pequim lidera uma ampla repressão regulatória às empresas de tecnologia, visando ambições de crescimento no exterior e um foco doméstico de poder de mercado.

A Tencent disse na quinta-feira que vai transferir HK $ 127,69 bilhões ($ 16,37 bilhões) de sua participação na JD.com para os acionistas, reduzindo sua participação na segunda maior empresa de comércio eletrônico da China para 2,3% de cerca de 17% agora e perdendo sua posição como a maior da JD acionista da Wal-Mart Corporation (WMT.N).

O proprietário do WeChat, que investiu pela primeira vez na JD.com em 2014, disse que é um bom momento para desinvestir, já que a empresa de e-commerce atingiu um ponto em que pode autofinanciar seu crescimento.

Os organizadores chineses têm este ano impedido A fusão proposta pela Tencent de US $ 5,3 bilhões dos dois maiores sites de streaming de videogame do país ordenou a rescisão dos contratos de copyright de música exclusivos e descobriu a transferência ilegal de dados do usuário pelo WeChat.

A empresa é uma entre um punhado de gigantes da tecnologia que dominam o espaço da Internet na China e que historicamente bloquearam o compartilhamento de links e serviços de concorrentes em suas plataformas.

“Isso parece ser uma continuação do conceito de remoção de jardins murados e aumento da competição entre gigantes da tecnologia ao enfraquecer parcerias, exclusividade e outros acordos que amortecem as pressões competitivas”, disse Mio Kato, analista da LightStream Research que posta no Smartkarma. Transferência de ações JD.com.

“Isso poderia ter repercussões em coisas como o mercado de pagamentos, onde os relacionamentos da Tencent com Pinduoduo e JD ajudaram a manter alguma vantagem competitiva com a Alipay”, disse ele.

As ações da JD.com caíram 11,2% em um ponto nas negociações de Hong Kong na quinta-feira, a maior queda percentual diária desde que estreou na cidade em junho de 2020, antes de fechar 7,0% abaixo. As ações da Tencent, a maior empresa listada da Ásia em valor, subiram 4,2 por cento.

As duas empresas disseram que continuarão a ter uma relação de trabalho, incluindo um acordo de parceria estratégica em curso, embora o CEO e presidente da Tencent, Martin Lau, saia do conselho de diretores da JD.com imediatamente.

Os acionistas elegíveis da Tencent terão direito a uma ação da JD.com para cada 21 ações de sua propriedade.

Finalidades de bolsa?

A participação da JD.com faz parte do portfólio de US $ 185 bilhões da Tencent de investimentos listados em 30 de setembro, incluindo participações na empresa de comércio eletrônico Pinduoduo (PDD.O)Meituan Food Delivery Company (3690.HK)Kuaishou. Plataforma de vídeo (1024.HK), a montadora Tesla (TSLA.O) Serviço de transmissão ao vivo Spotify (SPOT.N).

Alex O, diretor-gerente da Alphalex Capital Management, uma administradora de fundos de hedge de Hong Kong, disse que a venda da JD.com teve um significado comercial e político.

“Pode haver mais desinvestimentos vindo em sua direção, à medida que a Tencent responde ao apelo antitruste, enquanto os acionistas exigem que essas participações sejam mantidas em participações minoritárias”, disse ele.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse à Reuters que a Tencent não tem planos de sair de seus outros investimentos. Quando questionada sobre Pinduoduo e Meituan, a pessoa disse que eles não são tão desenvolvidos quanto JD.com.

O gigante chinês da internet também investiu em empresas offshore como a Tesla (TSLA.O), Netamble, Snapchat, Spotify (SPOT.N) e o mar (atrasado). “Viajar para o exterior é uma das estratégias mais importantes da Tencent para o futuro”, disse uma nota de pesquisa da CITIC Securities na quinta-feira. “O potencial para tecnologia de alta qualidade e ativos de Internet a serem vendidos no exterior é pequeno.”

A pessoa acrescentou que a Tencent optou por distribuir as ações da JD como dividendo, em vez de vendê-las no mercado, em um esforço para evitar uma queda acentuada no preço das ações da JD.com, bem como um imposto mais alto.

Kenny Ng, analista da Everbright Sun Hung Kai, disse que a decisão foi “definitivamente negativa” para a JD.com.

“Embora a redução da Tencent nas participações da JD possa não ter um impacto significativo nos negócios reais da JD, quando as ações forem transferidas da Tencent para os acionistas da Tencent, as chances de os acionistas da Tencent venderem as ações da JD como dividendo aumentarão”, disse ele.

Prosus de investidor em tecnologia (PRX.AS), que é o maior acionista da Tencent com uma participação de 29% e é controlada pela sul-africana Naspers, terá a participação majoritária na JD.com.

O Walmart possui uma participação de 9,3% na JD.com, de acordo com a empresa chinesa. O processador de pagamentos Alipay faz parte do grupo rival Alibaba, Tencent.

(1 dólar = 7,7996 dólares de Hong Kong)

