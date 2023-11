Amazon anuncia Q, um chatbot de IA para empresas

A Amazon anunciou na terça-feira um novo chatbot chamado é Para as pessoas usarem no trabalho.

O produto, anunciado na conferência Reinvent da Amazon Web Services em Las Vegas, representa o mais recente esforço da Amazon para desafiar a Microsoft e o Google em software de produtividade. Isso ocorre um ano depois que a startup OpenAI, apoiada pela Microsoft, lançou o ChatGPT, que popularizou a IA generativa para criar texto semelhante ao humano em resposta a algumas linhas de entrada humana.

a Versão de visualização Q – em homenagem ao personagem dos filmes de James Bond – já está disponível e muitos de seus recursos estão disponíveis gratuitamente. Assim que o período de visualização terminar, o nível para usuários corporativos custará US$ 20 por pessoa, por mês. A versão com recursos adicionais para desenvolvedores e profissionais de TI custará US$ 25 por pessoa por mês. O Copilot para Microsoft 365 e o Duet AI para Google Workspace para trabalhadores empresariais custam US$ 30 por pessoa, por mês.

Primeiro, Q pode ajudar as pessoas a compreender os recursos da AWS e a solucionar problemas. As pessoas poderão conversar com ele em aplicativos de comunicação como o Slack da Salesforce e em aplicativos de edição de texto para desenvolvedores de software, disse o CEO da AWS, Adam Selipsky, no palco do Reinvent. Ele também aparecerá no AWS Online Management Console. Q pode fornecer citações de documentos para apoiar suas respostas no chat.

A ferramenta pode fazer alterações automaticamente no código-fonte para que os desenvolvedores tenham menos trabalho a fazer, disse Selipski. Ele disse que o serviço será capaz de se conectar a mais de 40 sistemas corporativos. Como resultado, com Q, as pessoas podem discutir informações armazenadas no Microsoft 365, Dropbox, Salesforce e Zendesk, juntamente com o serviço de armazenamento de dados S3 da AWS. As pessoas também poderão fazer upload de documentos e fazer perguntas sobre eles enquanto interagem com Q.

“O AWS Q será um divisor de águas para os clientes da AWS que têm um grande número de opções de serviços, que muitas vezes se sobrepõem para navegar”, escreveu Stephen Dickens, vice-presidente e líder de prática do Futurum Group, uma empresa de pesquisa de tecnologia. “A AWS resistiu ao impulso de criar um assistente de IA para cada serviço de seu portfólio e, como resultado, espero ver o Q amplamente adotado nos próximos meses tanto por desenvolvedores quanto por administradores de nuvem.”

A Amazon ofereceu alguns aplicativos para usuários finais ao longo dos anos. Existem ferramentas para gerenciamento da cadeia de suprimentos, e-mail, mensagens criptografadas, videochamadas, atendimento ao cliente e comunicação de marketing. Nenhum deles teve muito sucesso, e uma grande parte da receita gerada pela AWS vem de seus principais serviços de computação e armazenamento.

