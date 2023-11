Charlie Munger, fundador da Berkshire Hathaway, morreu aos 99 anos

Rula Khalaf, editora do Financial Times, escolhe as suas histórias favoritas neste boletim informativo semanal.

Charlie Munger, vice-presidente da Berkshire Hathaway e sócio de investimentos de Warren Buffett, morreu aos 99 anos na manhã de terça-feira em um hospital da Califórnia, informou o grupo de investimentos norte-americano.

Munger, um advogado treinado cujo nome ainda está presente à frente do escritório de advocacia Munger, Tolles and Olson de Los Angeles, foi fundamental para transformar a Berkshire em uma potência de investimento, em parte afastando Buffett de uma estratégia de comprar empresas em dificuldades no mercado. baratos, independentemente das suas perspectivas de negócio. .

“A Berkshire Hathaway não poderia ter chegado à sua posição atual sem a inspiração, sabedoria e envolvimento de Charlie”, disse Buffett, CEO da Berkshire, em comunicado.

A morte de Munger aproxima a Berkshire e as suas centenas de milhares de accionistas de uma era em que um império de investimentos avaliado em cerca de 800 mil milhões de dólares é gerido por um grupo menos conhecido de líderes.

A Berkshire passou mais de uma década se preparando para este momento e o dia em que Buffett (93 anos) entregará as rédeas. Foi Munger quem acidentalmente revelou que Greg Appel, que cresceu no negócio de energia da Berkshire e agora atua como vice-presidente de sua extensa unidade não seguradora, um dia sucederia ao casal.

Abel estava cercado por uma equipe escolhida a dedo por Munger e Buffett. Inclui vários investidores de valor, tanto no conselho de administração como na equipa que decide como a Berkshire investe a sua carteira de ações de 319 mil milhões de dólares, que partilham uma abordagem de análise de ações semelhante à dos bilionários.

Apesar do título de vice-presidente, Munger era muito mais do que o segundo em comando de Buffett e era muitas vezes uma força motriz por trás dos investimentos. Antes de dar uma entrevista ao Financial Times este ano em sua casa em Los Angeles, ele estava examinando um potencial acordo de desenvolvimento imobiliário.

Munger era frequentemente consultado sobre grandes aquisições e, em alguns casos, negociava pessoalmente os detalhes, segundo pessoas que se sentaram à mesa com ele. Sua paixão pela engenharia ajudou a levar a empresa a vários de seus investimentos, inclusive na montadora chinesa BYD.

Munger nasceu em 1º de janeiro de 1924, em Omaha, Nebraska. Sobrevivente da Grande Depressão, estudou meteorologia enquanto servia no Exército durante a Segunda Guerra Mundial antes de se formar na Faculdade de Direito de Harvard.

Munger conheceu Buffett em 1959 e fundou seu escritório de advocacia em 1962, mesmo ano em que Buffett começou a comprar ações da fabricante têxtil Berkshire Hathaway.

Buffett pressionou repetidamente Munger a dar o salto para os investimentos, dizendo-lhe a certa altura que “o direito é bom como hobby, mas ele pode fazer melhor”. Munger acabou criando sua própria parceria de investimentos conhecida como Wheeler, Munger & Company. Os retornos, como os de Buffett, foram excelentes. A parceria Munger gerou retornos médios anuais de 24,3% entre 1962 e 1975, em comparação com um retorno de 6,4% do Dow Jones Industrial Average.

Munger acabou ingressando no conselho de administração da Berkshire Hathaway em 1978.

“Foi preciso que Charlie Munger se livrasse do hábito de fumar e traçasse um rumo para construir uma empresa que pudesse combinar tamanho enorme com lucros satisfatórios”, escreveu Buffett aos acionistas em 2015. “O plano que ele me deu foi simples: esqueça o que você sabe. ” E sobre comprar obras justas com ótimos preços; Em vez disso, compre ótimas obras a preços justos.

A perspicácia de investimento da dupla e a capacidade de resistir às crises do mercado atraíram dezenas de milhares de acionistas para a reunião anual da Berkshire em Omaha. “Acho que o melhor caminho para a felicidade humana é esperar menos”, disse Munger aos participantes na reunião deste ano. “Acho que só vai ficar mais difícil.”

Num discurso para estudantes de Harvard em 1995, ele se concentrou em 24 erros de julgamento que acreditava terem influenciado os tomadores de decisão.

“O cérebro humano é muito semelhante ao óvulo humano, e o óvulo humano tem um dispositivo de fechamento”, disse ele. “Quando um espermatozóide entra, ele para de funcionar e o próximo não pode entrar. A mente humana tem uma grande tendência do mesmo tipo. E aqui, novamente, ela caça não apenas os seres humanos comuns, mas também os reitores da física.

Apesar dos sucessos dele e da Berkshire, Munger – cuja fortuna é estimada em 2,6 mil milhões de dólares pela Forbes – mostrou-se cauteloso quanto às perspectivas de outros investidores.

“Fomos criados num momento específico e com um conjunto ideal de oportunidades”, disse este ano ao Financial Times, acrescentando que viveu durante “um período ideal para ser um investidor em ações”.

“É da natureza das coisas que um cara muito inteligente e trabalhador possa ter três, quatro, cinco oportunidades realmente boas no longo prazo para comprar grandes empresas a baixo custo”, disse ele. “Isso raramente acontece.”

Reportagem adicional de Peter Wells em Nova York