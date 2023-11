Fontes: A empresa chinesa Shein entra com pedido de oferta pública inicial nos EUA em um grande teste de apetite dos investidores

Shein ainda não determinou o tamanho do IPO, que foi avaliado em mais de US$ 60 bilhões em maio

O IPO ocorre em meio a mercados difíceis e ao escrutínio dos EUA

Varejistas de fast fashion ainda ficam atrás da Amazon em vendas

27 Nov (Reuters) – A empresa de moda Shein entrou secretamente com pedido de abertura de capital nos Estados Unidos, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto, no que provavelmente será uma das empresas mais importantes fundadas na China a ser listada em Nova York.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley foram nomeados subscritores líderes para a oferta pública inicial (IPO), e a Shein, com sede em Cingapura, poderá lançar sua nova venda de ações em 2024, disseram as fontes.

Sheen não especificou o tamanho do negócio ou a avaliação no momento do IPO, disseram as fontes. A Bloomberg informou no início deste mês que tinha como meta até US$ 90 bilhões na oferta.

Shen e os bancos não quiseram comentar.

A empresa foi fundada na China continental em 2012 e foi avaliada em mais de 60 mil milhões de dólares em angariação de fundos em maio, uma queda de um terço em relação à ronda de financiamento do ano passado.

A empresa chinesa mais valiosa a abrir o capital nos EUA até agora é a gigante Didi Global (92Sy.MU), que estreou em 2021 com uma avaliação de 68 mil milhões de dólares.

A decisão da gigante da moda rápida de abrir o capital nos EUA ocorre num momento em que o mercado de ofertas públicas iniciais luta para se recuperar após uma série de estreias medíocres no mercado de ações.

Nos últimos meses, ocorreram quatro grandes IPOs, três dos quais decepcionaram os investidores.

As ações da fabricante alemã de sandálias Birkenstock (BIRK.N), do aplicativo de entrega de alimentos Instacart (CART.O) e do designer de chips Arm Holdings caíram abaixo dos preços de IPO nos dias seguintes à sua estreia, embora as ações da Arm agora estejam sendo negociadas acima desse preço.

“Não me parece que este seja um bom momento para abrir o capital de Shen, mas se eles precisarem de capital, os mercados estão abertos… e o sentimento dos investidores tem sido mais positivo do que há algumas semanas”, Jason Benowitz disse. Gerente Sênior de Portfólio na CI Roosevelt.

“Quando os investidores conseguirem rever as finanças, espero ver um crescimento historicamente forte… A questão principal é se conseguirão manter o ritmo ou continuar a ganhar quota de mercado no futuro”, disse ele.

As ofertas públicas iniciais nos Estados Unidos levantaram cerca de 23,64 mil milhões de dólares até agora este ano, em comparação com 21,3 mil milhões de dólares durante o mesmo período do ano passado. Em 2021, o valor comparável foi de 300 mil milhões de dólares, quando o mercado de IPO estava perto do seu pico.

Uma das fontes, que pediu anonimato devido a restrições de confidencialidade, disse que Shin iniciou tours promocionais discretos para o carro alegórico dos EUA.

Pessoas fazem compras na loja pop-up Shein Holiday dentro do Forever 21 da Times Square em Nova York, EUA, em 10 de novembro de 2023.

Não está imediatamente claro se a empresa solicitou à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) um IPO nos Estados Unidos. As empresas chinesas precisam de obter autorização do regulador antes de avançarem com as suas propostas no estrangeiro.

A CSRC não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

“Por ser um player tão importante e disruptivo no setor de varejo, a Shein atrairá muito interesse dos investidores”, disse Neil Saunders, diretor administrativo da GlobalData.

A Reuters informou em julho que Shen – que tentou uma listagem nos EUA em 2020, mas arquivou o plano – estava trabalhando com pelo menos três bancos de investimento em um potencial IPO.

Em agosto, procuradores-gerais republicanos de 16 estados dos EUA pediram à Securities and Exchange Commission que analisasse a cadeia de abastecimento de Sheen sobre o alegado uso de trabalho forçado antes de uma potencial oferta pública inicial.

“Hora certa para listar”

Conhecida por suas camisetas de US$ 10 e shorts de motoqueiro de US$ 5, a Shein envia a maioria de seus produtos diretamente da China para os compradores por via aérea em pacotes endereçados individualmente.

A estratégia de envio direto ajudou a empresa a evitar a acumulação de inventário não vendido em armazéns e a evitar o imposto de importação nos Estados Unidos, um dos seus maiores mercados, porque permite ao retalhista eletrónico tirar partido de um requisito “mínimo” que isenta produtos baratos. De definições.

Alguns críticos dizem que esta disposição permite que as empresas evitem tarifas elevadas sobre produtos chineses.

Os varejistas de fast fashion estão ganhando popularidade nos Estados Unidos, com a Shein conquistando participação de mercado de empresas como a GAP, à medida que os compradores procuram estilos mais novos.

Em agosto, Shein fez parceria com o SPARC Group, uma joint venture entre a proprietária da Forever 21, Authentic Brands (AUTH.N) e a operadora de shopping centers Simon Property (SPG.N), em uma tentativa de expandir seu alcance de mercado.

No entanto, Shein e Temu.com não conseguiram converter as visitas dos compradores em vendas e estão muito atrás da líder de mercado Amazon.com (AMZN.O) nesse aspecto.

Sumit Singh, analista da Aequitas Research que publica na SmartKarma, disse que grandes empresas como a Shein estavam a explorar os mercados de capitais devido ao pico das taxas de juro e antes de potenciais mudanças nas regulamentações dos EUA para pequenos retalhistas.

“Pode ser bom para eles agora”, disse ele.

O pedido secreto de IPO de Shein nos EUA foi relatado pela primeira vez pelo jornal chinês Shanghai Securities Journal na semana passada. O Wall Street Journal confirmou este relatório hoje cedo, segunda-feira, citando fontes.

(Reportagem de Pritam Biswas e Ananya Maryam Rajesh em Bengaluru; Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) Kin Wu em Hong Kong e Anirban Sen em Nova Iorque; (Reportagem adicional de Rishabh Jaiswal em Bengaluru, Scott Murdoch em Sydney e Myung Kim em Cingapura – Preparado por Muhammad para o Boletim Árabe) Edição de Stephen Coates

