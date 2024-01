Alec Moser, que estrelou All My Children, morreu aos 50 anos

Ícone de canto para baixo Ícone em forma de ângulo apontando para baixo. Alec Moser retratado em 2006. Michael Bezjian/WireImage/Getty Images

O ator e modelo fitness Alec Moser morreu no sábado, segundo sua noiva. Ele tinha 50 anos.

Moser é mais conhecido por interpretar Dale Henry na série da ABC All My Children.

A causa da morte ainda não foi confirmada.

O ator Alec Moser, mais conhecido por estrelar as séries de TV “All My Children” e “Desperate Housewives”, morreu, anunciou sua noiva Paige Press no Instagram no sábado. Ele tinha 50 anos.

“A paz esteja com o amor da minha vida. @alecmusser. Nunca vou deixar de amar você. Meu coração está partido”, escreveu Bryce em um post compartilhado no Instagram Stories.

“Hoje é o pior dia da minha vida. Estávamos muito felizes”, ela continuou em outro post.

Ela confirmou em outra postagem que Moser morreu no sábado, 13 de janeiro de 2024, e escreveu: “RIP 04/11/73 – 01/13/24”.

A noiva de Mueller, Paige Press, compartilhou a notícia de sua morte em sua conta do Instagram. Imprensa da página (@theepaigepress)/Instagram

A imprensa também confirmou a notícia da morte de Moser TMZ . A agência informou que Moser morreu em sua casa em Del Mar, Califórnia.

A causa da morte não foi confirmada.

Moser alcançou a fama depois de assumir o papel de Dale Henry (anteriormente interpretado por Winsor Harmon) na série da ABC “All My Children”, depois de vencer o concurso de reality shows da SOAPnet “I Wanna Be a Soap Star”. Ele estreou em 2005 e saiu do show dois anos depois, em 2007.

Ele também apareceu em “Rita Rocks”, “Grown Ups” e “Road to the Altar”. Seu último papel foi como Friedrich na última temporada de Desperate Housewives em 2011.

Fora da carreira de ator, Moser também foi modelo fitness, segundo a imprensa. Em uma postagem celebrando sua vida, ela o chamou de “o melhor modelo @abercrombie de todos os tempos”.