Chelsea Handler se torna rebelde na Escolha da Crítica com Greta Gerwig e Margot Robbie

A série Critics 'Choice Awards teve uma atualização surpresa quando a apresentadora Chelsea Handler decidiu “se arriscar” e convocar Greta Gerwig e Margot Robbie para o palco.

“Barbie”, de Gerwig e Robbie, levou para casa uma série de prêmios durante a noite, mas vários foram entregues durante os intervalos comerciais, incluindo o de melhor comédia. Qual Não teria funcionado para Handler, que dedicou grande parte de seu monólogo a saudar “Barbie” por sua bilheteria de US$ 1,4 bilhão e seu significado cultural em meio ao “Ano da Mulher”.

“Vou ser desonesto porque Greta e Margot merecem a oportunidade de fazer um discurso de aceitação”, disse Handler. “Você se importaria de vir e receber o prêmio?”

A câmera cortou para Gerwig e Robbie, que, entusiasmados, correram de sua mesa para o palco.

“Obrigado, Chelsea. Nós amamos muito você”, disse Robbie no palco. “Você sabe, quando todo mundo diz: 'Oh, isso é completamente inesperado.'” É isso Na realidade Inesperado e não muito longe do show. Ficamos muito gratos e eu adoraria que Greta se manifestasse.”

O diretor começou agradecendo também a Handler: “Ficamos entusiasmados sentados em nossas cadeiras. É bom estar aqui. Obrigado a todos que ajudaram a fazer o filme. Eu ri na maioria das tomadas. Por causa da nossa linda equipe – Margot, Ryan e America – que deve ser tão incrível quanto eles.

Gerwig então agradeceu às empresas por trás do filme – a Mattel por “nos permitir pegar seu amado ícone e fazer algo tão perturbador” e a Warner Bros. Por “estar atrás de nós em cada passo do caminho”. Ela guardou sua mensagem final para Baumbach, seu co-escritor e novo marido. “Queríamos fazer todo mundo rir e fazer o mundo rir também.”

A essa altura, “Barbie” ganhou prêmios de roteiro original (Gerwig e Noah Baumbach), canção original (“I'm Only Ken”), design de produção (Sarah Greenwood e Katie Spencer), figurino (Jacqueline Doran) e cabelo. E maquiagem. Levar para casa o prêmio de Melhor Comédia significa que o filme ganhou seis das 18 indicações – que incluíram Melhor Filme, Diretor, Atriz (Robbie), Ator Coadjuvante (Ryan Gosling), Atriz Coadjuvante (America Ferrera) e três de Melhor Filme Original. Canção.

Além disso, Ferrera foi homenageada com o prêmio Critics Choice SeeHer e fez um discurso poderoso que desencadeou seu monólogo viral do filme, relembrando sua carreira de duas décadas e dedicando o prêmio “a todas as crianças que desejam invadir uma casa”.

“Estou extremamente grato por este reconhecimento e esta honra pelas minhas contribuições para retratos mais autênticos de mulheres e meninas”, começou Ferreira. “Não poderia ser mais significativo para mim porque cresci como uma garota hondurenha-americana de primeira geração que amava televisão, cinema e teatro e que queria desesperadamente fazer parte de um legado narrativo que eu não conseguia ver refletido. em.”

Ela continuou: “Claro, eu me senti em personagens fortes e complexos, mas esses personagens são fortes e complexos, mas esses personagens raramente se parecem comigo, se é que se assemelham. Eu ansiava por ver pessoas como eu na tela como seres humanos completos. Quando comecei, há mais de 20 anos, isso parecia impossível.

Mas graças a escritores, diretores, produtores e executivos – como Robbie e Gerwig – que “foram ousados ​​o suficiente para reescrever histórias desatualizadas e desafiar preconceitos arraigados”, Ferrera e seus colegas latinos foram “extremamente abençoados por dar vida a alguma ferocidade”. E mulheres incríveis.

Trata-se de abrir caminho para uma nova geração de talentos, como Ariana Greenblatt, que interpretou a filha de Ferrera em “Barbie”, Jenna Ortega e Selena Gomez.

“Este é o melhor e mais elevado uso da narrativa: afirmar a humanidade plena de cada um. Defender a verdade. Que todos nós merecemos ser vistos — negros, pardos, indígenas, asiáticos, trans, deficientes, qualquer tipo de corpo, qualquer gênero. Todos nós merecemos ser vistos.” Nossas vidas são refletidas de forma rica e autêntica.