Joe Kooy se refere às celebridades que não riem dele como ‘marshmallows’

O comediante Joe Koy não teve uma semana particularmente boa na semana passada – e mais notavelmente não teve uns bons 10 minutos ou mais no último domingo à noite, quando ele foi geralmente considerado muito superado no palco do Gold Award. Globos. Coy fez referência ao show anterior em seu último show na noite de sexta-feira, diverso Relatórios– apresentando um stand-up set para um público mais receptivo em St. Louis – onde ele se referiu a várias celebridades que sorriram de suas piadas sobre elas no Globes como “marshmallows”.

Joe Kooy apresenta o Globo de Ouro

“Muitos marshmallows, cara”, disse Coy à multidão, sem nunca mencionar o nome do globo. “É uma delícia, mas meu Deus, é macio. Só venho de uma época diferente. Vejo as mudanças acontecendo. Entendo isso, mas meu Deus, podemos rir de nós mesmos?” Referindo-se ao seu retorno ao stand-up tradicional como “terapia” e descrevendo a reação do público como “um grande abraço”, Coy parece estar de volta ao seu elemento, competindo com o público e usando material ensaiado, em vez de monólogos dirigidos por celebridades. . Ele diz que só teve 10 dias para escrever (trabalhando com uma equipe que ele admite… Jogado debaixo do ônibus Quando as coisas começaram a ficar em forma de pêra no palco).

Monólogo de Coy – que incluía comentários sobre o pênis de Barry Keoghan Queimadura de salE uma referência a Barbie Como um filme sobre uma “boneca de plástico com seios grandes” – deu início a uma conversa mais ampla sobre o show de premiação. Ex-apresentador do Oscar Steve Martin Ele chamou as pessoas Para reduzir o mandato de Coy, em referência à natureza complexa do trabalho, enquanto Kevin Hart – de Sua famosa desistência de sediar o Oscar em 2018 Depois que as pessoas ressurgiram seus comentários homofóbicos online –Anunciar Essas premiações não são mais “ambientes propícios à comédia”. (Enquanto isso, nossos feeds de mídia social estão repletos de clipes de John Mulaney Ele absolutamente arrasou no Governor's Awards recentemente Com conotações muito sutis da cultura pop, mas é apenas isso.) Não há como negar que esta é uma posição muito difícil de se estar – fazer piadas sobre pessoas incrivelmente famosas. para Essas pessoas, enquanto milhões de espectadores assistem – e Koe, pelo menos, parece feliz por estar de volta a um território familiar e com mais fãs.