Agenda de 2022 da British Open TV, cobertura, transmissão ao vivo, assistir online, canal, St. Andrés

Chegou à final principal da temporada de golfe de 2022 com o início do Open Championship O 150º Campeonato Histórico em Santo André. A beleza do verão envolverá a Escócia quando o The Open retornar à casa do golfe pela primeira vez desde 2015. Esta será a 30ª ocasião em que o antigo campo sediará o The Open, e o evento deste ano está marcado com um campo cheio de exibições maioria dos melhores golfistas do mundo.

Colin Morikawa entra como o atual campeão, mas todos os olhos estarão em Rory McIlroy, que entra como o favorito. O norte-irlandês tem jogado alguns dos melhores golfe de sua carreira recentemente e está procurando colocar seu chapéu em uma temporada massiva com seu primeiro grande torneio desde 2014. Depois de participar do Aberto dos EUA com o objetivo específico de jogar o Aberto, Tiger Woods também está participando do que poderia ser outra chance legítima de ganhar seu terceiro Claret Jug em St Andrews. Depois, há Matthew Fitzpatrick, que está de olho em uma rara dobradinha no US Open depois que a Inglaterra venceu o Campeonato Nacional dos EUA em junho.

Embora participar do Open Championship possa ser divertido e – especialmente este ano – inesquecível, apenas poder assistir golfe em um dos maiores palcos do jogo em St. Andrews é um deleite incrível. O CBSSports.com tem o prazer de trazer a você uma cobertura abrangente do The Open ao longo da semana, começando com a Rodada 1. Horários do tee aberto E a lista completa de nossos especialistas em esportes da CBS Previsões e escolhas de torneios abertos.

O suficiente para falar sobre isso. Veja como você pode assistir o máximo possível do The Open entre agora e domingo. Certifique-se de manter a CBS Sports para cobertura ao vivo durante todo o grande torneio final de 2022 a partir de Transmissão ao vivo aberta à ação na tabela de classificação na primeira rodada.

Todos os tempos são orientais

Programação de transmissão de TV para o Campeonato Aberto de 2022

Primeira rodada – quinta-feira, 14 de julho

Horário de início da primeira rodada: 1h30 [Tee times]

Transmissão ao vivo aberta: 1h30 às 16h no Pavão

Cobertura antecipada – 1h30 – 4h

Grupos Premium – 3h às 15h

Buracos em destaque – 5h30 às 15h

Cobertura Tardia – 15h às 16h

Cobertura de televisão: Das 4h às 15h na USA Network, fuboTV (Experimentar gratuitamente)

Segunda rodada – sexta-feira, 15 de julho

Horário de início da segunda rodada: 1h30

Transmissão ao vivo aberta: 1h30 às 16h no Pavão

Cobertura antecipada – 1h30 – 4h

Grupos Premium – 3h às 15h

Buracos em destaque – 5h30 às 15h

Cobertura Tardia – 15h às 16h

Cobertura de televisão: Das 4h às 15h na USA Network, fuboTV (Experimentar gratuitamente)

Terceira rodada – sábado, 16 de julho

Horário de início da terceira rodada: A ser anunciado

Transmissão ao vivo aberta: Das 6h às 14h no Dia do Pavão

Grupos Premium – 6h às 14h

Buracos em destaque – 7h às 13h

Cobertura inicial da TV: 5-7h na Rede dos EUA, fuboTV (Experimentar gratuitamente)

Cobertura de televisão: Das 7h às 15h na NBC, fuboTV (Experimentar gratuitamente)

4ª rodada – domingo, 17 de julho

Horário de início da 4ª rodada: A ser anunciado

Transmissão ao vivo aberta: Das 5h às 13h no Dia do Pavão

Grupos Premium – 5h às 13h

Buracos em destaque – 6h às 12h

Cobertura inicial da TV: 4-7 AM na Rede dos EUA, fuboTV (Experimentar gratuitamente)

Cobertura de televisão: Das 7h às 14h na NBC, fuboTV (Experimentar gratuitamente)