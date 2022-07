Líder do British Open de 2022: cobertura ao vivo, pontuação de Tiger Woods, resultados de golfe hoje na primeira rodada em St Andrews

O Old Course em St. Andrews apresenta aos golfistas uma última chance de alcançar a glória em 2022. Que oportunidade gloriosa, considerando este 150º Campeonato Aberto, sendo realizado em St. Andrews pela 30ª vez, com a oportunidade de jogadores se juntarem a jogadores como Prêmio Saif Vaz Ballesteros, Jack Nicklaus e Tiger Woods Claret Jug aqui.

Liderando a ação como apostador de eleição, Rory McIlroy é quem acumulou três dos 10 primeiros já no grande negócio nesta temporada. Na esperança de sair do Schneids Grand Prix, o campeão de 2014 realizou um torneio de golfe sem vitórias no Big Four nos últimos oito anos. O especialista em Links Jordan Spieth tentará um quarto título de sua carreira, enquanto o nome mais quente do jogo, Xander Shaveli, tentará romper pela primeira vez. Claro, os olhos ainda estarão em Tiger quando ele começar o que pode ser sua última chance legítima de competir no Open at the Home of Golf.

Jogando no estádio repleto de estrelas, o antigo estádio serve como pano de fundo histórico e apertando como esta é a principal final do ano, o 150º Campeonato Aberto já se prepara para ser inesquecível. A CBS Sports atualizará esta história com os resultados e recursos abaixo. Confira as pontuações ao vivo no topo desta história, e mais detalhadas Entre os melhoresE a Tempos de tee da 1ª rodada e completo Abra o guia de cobertura da programação de TV.