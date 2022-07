Membros da família real colocam Andrew Benintende e outros nove na lista de banidos

A realeza viaja para Toronto amanhã para iniciar uma série contra o Blue Jays, mas eles estarão sem muito de sua lista regular. A equipe anunciou aos repórteres entre eles Alec Lewis de The AthleticDez jogadores serão colocados na lista restrita. Como os viajantes desprotegidos não podem cruzar a fronteira Canadá-EUA, tornou-se comum que as equipes coloquem um punhado de jogadores na lista de banidos antes de jogar em Toronto. No entanto, a quantidade e a qualidade dos jogadores Royals incluídos são dignas de nota. Lista completa de nomes: André BenintendeE a Espere MerryfieldE a Caçador DozerE a Cam GallagherE a MG MelendezE a Brady SingerE a Brad KeelerE a Kyle IsbleE a Miguel A. Taylor E a Dylan Coleman.

Benintendi é uma das melhores fichas de negociação do ano, pois é um agente livre que está prestes a fazer uma boa temporada para um time não competitivo. Ele caiu no slot # 2 Lista recente de MLBTR Principais candidatos comerciais, somente avançado Wilson Contreras. Benintende corre em 10,2% de suas aparições no conselho, enquanto faz apenas 14% do tempo e marcando 0,317/0,386/0,401 no ano. Isso equivale a um nível de 127 pontos mundiais, ou 27% acima da média da liga. Com os Royals atualmente em 35-53, o pior recorde de todas as equipes da MLS, exceto as equipes A, eles se destacam como vendedores claros nos prazos.

Há duas semanas, foi mencionado Que os Blue Jays estavam entre os times interessados ​​em adquirir o Benintende, o que foi uma partida bastante lógica. Benintendi rebate do lado esquerdo, enquanto o Blue Jays tem uma formação pesada na mão direita. Eles têm um jogador defensivo Rimmel Tapia das Montanhas Rochosas em um comércio informal como forma de tentar equilibrar as coisas. Infelizmente, atingiu apenas .263/.289/.375 contra .84 wRC+ este ano. Benintendi mudou para o papel de Tapia como parte do mix outfield/DH com George SpringerE a Tuscar Hernandez E a Lourdes Gurriel Jr. Será uma atualização direta. No entanto, esta notícia parece eliminar um pouco as chances de tal acordo em conjunto, já que Benintendi estará disponível apenas para jogos fora de casa do Blue Jays.

No curto prazo, a Família Real terá que encontrar substitutos para esses jogadores para passar as próximas quatro séries de jogos contra o Blue Jays, que começa amanhã. Movimentos correspondentes são desconhecidos neste momento.