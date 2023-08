A série One Piece Live-Action da Netflix está recebendo seu trailer final pouco antes do lançamento

A Netflix lançou o trailer final do filme de ação ao vivo One Piece antes de sua estreia, bem como novas imagens.

A série One Piece da Netflix é baseada na série de mangá mais vendida do Japão de todos os tempos. É uma aventura em alto mar onde Monkey D. Luffy anseia por uma vida de liberdade. One Piece é na verdade o nome do tesouro que Luffy procura durante sua jornada para se tornar o Rei dos Piratas. Mas antes disso, ele deverá reunir uma tripulação e encontrar um navio para navegar.

Confira o trailer no tweet abaixo:

Está quase na hora de navegar, piratas. Uma peça amanhã 🏴‍☠️ pic.twitter.com/eicIwItq1z -Netflix (@netflix) 30 de agosto de 2023

Aqui estão sete novas fotos:

One Piece: Temporada 1 – Segundo conjunto de imagens promocionais

One Piece é estrelado por Inaki Godoy como Luffy, Makinyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp e Taz Skyler como Sanji. Matt Owens e Stephen Maeda são escritores, produtores executivos e diretores. Eiichiro Oda (criador do mangá), Marty Adelstein e Becky Clements também são produtores executivos.

Em um doce apelo aos fãs de anime, a Netflix lançou recentemente um trailer de One Piece (Que você pode assistir aqui) que contém dublagem de áudio de anime japonês sobre o elenco ao vivo que fala inglês. Netflix anunciou anteriormente O elenco de voz original irá reprisar seus papéis na dublagem japonesa live-action de One Piece, trazendo um pouco do espírito do amado anime para a adaptação. Enquanto isso, o criador de One Piece, Eiichiro Oda, tinha requisitos específicos da Netflix antes de adaptar seus trabalhos para live-action.

One Piece será lançado na Netflix em 31 de agosto.

