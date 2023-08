Dolly Parton teve que recusar um convite para um chá de Kate Middleton, ela brincou: ‘Ela não ia promover meu álbum de rock’

CNN

Dolly Parton se viu na rara situação de ter que recusar educadamente um convite para tomar chá com a princesa de Gales Kate Middleton durante sua recente viagem a Londres.

Falando com a BBC Radio 2 em entrevista que foi transmitido no sábado, Parton lamentou o pouco tempo que ela teve para aproveitar as paisagens e ver as pessoas enquanto estava em Londres a negócios.

“Fui convidado para tomar chá com Kate e me senti tão mal que nem pude ir”, disse Parton, acrescentando que sua equipe “fez tudo isso” enquanto ela estava na cidade promovendo seu próximo álbum de rock. estrela do rock.”

Parton disse que embora achasse o gesto da princesa “muito doce e meigo”, ela continuou brincando: “Ela não iria promover meu álbum de rock, então tive que dizer não!”

“Mas espero que você ouça isso!” Barton disse, rindo.

A estrela da música country já teve um ano agitado promovendo o tão aguardado álbum, que conta com colaborações com lendas da música como Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Debbie Harry e Stevie Nicks.

Sua primeira incursão no rock, “Rockstar” é um álbum conceitual inspirado em sua introdução no Hall da Fama do Rock and Roll em 2022 – uma honra que ela inicialmente tentou recusar, embora educadamente, dizendo em declaração em suas redes sociais no momento em que ela sentia que não “merecia esse direito”.

No que diz respeito aos encontros de Barton com a realeza, já tive a honra disso Conhecendo a falecida Rainha Elizabeth II Quando ela cantou na celebração do Jubileu de Prata da Rainha em 1977.

E embora a cantora de “Jolene” tenha perdido a chance de tomar chá com a princesa Kate desta vez, ela espera receber outro convite no futuro.

“Um dia desses poderei fazer isso”, disse ela ao Saturday Pass. “Não foi legal.”

“Rockstar” será lançado mundialmente em 17 de novembro.