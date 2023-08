Previsão de bilheteria para o fim de semana: THE EQUALIZER 3 pretende estrear em segundo lugar no Dia do Trabalho

Fotografia: Stefano Montesi, cortesia da Sony Pictures

A temporada de filmes de verão está oficialmente chegando ao fim quando o outono começa com uma bem-vinda infusão de ação do Dia do Trabalho.

Vamos neste final de semana, exceto 2021 Shang-Chi e a Lenda dos Dez AnéisJá se passaram 16 anos desde que qualquer filme arrecadou US$ 30 milhões ou mais durante o período de quatro dias do fim de semana do Dia do Trabalho. Esse foi o Rob Zombie dia das Bruxas remake, que chegou a US$ 30,6 milhões em 2007.

Positivos:

A atividade está começando a esquentar à medida que os últimos dias do verão e o Dia Nacional do Cinema, no fim de semana passado, passam para o espelho retrovisor. As linhas de tendência estão fechando em relação ao ano passado comboio expressomas com uma sobrecarga perceptível evidente com as previsões de vendas de sexta-feira em mais de 67 por cento na manhã de quarta-feira.

Como mostrado em relatórios de acompanhamento anteriores, o equalizador A franquia tem sido notavelmente consistente em suas primeiras parcelas, com estreias de bilheteria de US$ 34,1 milhões e US$ 36 milhões, respectivamente.

Com a expectativa de que a base de espectadores mais velhos seja de aproximadamente 70% com 30 anos ou mais, provavelmente haverá uma carga adicional durante o fim de semana em comparação com outras exibições de abertura dirigidas por fãs, como a última. John Wick: Capítulo 4. A presença de telas premium em IMAX e outros formatos também ajudará na receita.

A este respeito, o marketing voltado para adultos masculinos durante eventos esportivos nas últimas semanas forneceu uma muleta na qual o estúdio poderia confiar, em vez de outros métodos promocionais impedidos pelas greves em curso (mais sobre isso abaixo).

contras:

Cinco anos entre o segundo equalizador O filme e esta edição, e dada a forma como os hábitos de consumo mudaram entre o público-alvo demográfico da franquia, mais do que qualquer setor desde a pandemia, é natural esperar alguns retornos decrescentes neste terceiro trimestre.

Com as greves SAG-AFTRA e WGA em curso, Denzel Washington e o elenco não conseguiram promover este filme no habitual circuito de imprensa que poderia efetivamente aumentar a consciência do público-alvo em circunstâncias normais.

Com o furacão Idalia fechando alguns teatros na Flórida e criando outros eventos climáticos no sudeste dos Estados Unidos, as perspectivas para aquela área geográfica mais ampla do país tornaram-se voláteis.

Os atuais intervalos de projeção exigem Aumento de 83% Dos 10 primeiros finais de semana do Dia do Trabalho comparáveis, com um valor bruto de US$ 42,4 milhões em 2022 e Aumento de 21% Do fundo do Dia do Trabalho de 2019, avaliado em US$ 63,9 milhões.

filme estúdio Previsão de fim de semana de 3 dias Receitas domésticas esperadas até domingo, 3 de setembro Número previsto de locais para sexta-feira (a partir de quarta-feira) Alteração percentual em 3 dias desde a última semana Previsão de fim de semana de 4 dias Bruto interno esperado a partir de segunda-feira, 4 de setembro Equador 3 Sony e Columbia Pictures $ 31.000.000 $ 31.000.000 ~ 3900 novo US$ 37.600.000 US$ 37.600.000 Barbie Imagens da Warner Bros. US$ 11.100.000 US$ 610 milhões ~ 3700 -27% US$ 14.300.000 US$ 613.200.000 besouro azul Imagens da Warner Bros. US$ 7.500.000 US$ 57.400.000 ~ 3400 -38% US$ 10.600.000 US$ 60.500.000 Oppenheimer Imagens Universais US$ 7.000.000 US$ 310 milhões ~ 2700 -15% US$ 9.100.000 US$ 312.100.000 Gran Turismo Fotos da Sony US$ 6.500.000 US$ 28.300.000 ~ 3856 -63% US$ 8.500.000 US$ 30.300.000 Tartarugas Ninja Adolescentes Mutantes: Caos Mutante filmes Paramount US$ 4.500.000 US$ 106.100.000 ~3.100 -38% US$ 6.100.000 US$ 107.700.000 eletrólitos Imagens Universais US$ 3.400.000 US$ 21.600.000 ~ 2700 -31% US$ 4.400.000 US$ 22.600.000 MiG 2: Trincheira Fotos Warner Bros. US$ 3.100.000 US$ 78.700.000 ~ 2400 -35% US$ 4.100.000 US$ 79.700.000 A colina Entretenimento Briarcliff US$ 1.700.000 US$ 5.000.000 ~ 1800 -26% US$ 2.300.000 US$ 5.600.000 Retribuição Lionsgate US$ 1.600.000 US$ 6.400.000 ~ 1800 -55% US$ 2.000.000 US$ 6.800.000

