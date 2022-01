A Samsung não apareceu no lançamento principal do Exynos 2200 e não diz o porquê

Então essa é uma história louca. A Samsung deveria ter um grande lançamento de SoC hoje, mas esse lançamento não aconteceu. A Samsung não cancelou ou atrasou o evento. A data foi anunciada em 11 de janeiro, e Nós até escrevemos Sobre isso, mas quando chegou a hora da ação, nada aconteceu! A Samsung puxou a falta de conectividade para um grande lançamento de produto. É o fim do dia agora, e a empresa ainda não respondeu às centenas de perguntas da imprensa que sem dúvida estão inundando sua caixa de entrada de e-mail, incluindo a nossa! A Samsung defendeu toda a indústria de tecnologia e agora não diz o porquê. Ninguém sabe o que está acontecendo.

O Exynos 2200 (?) estava se preparando para ser um grande lançamento para a Samsung. Afinal, é o primeiro SoC da Samsung com a vantagem dos headliners de ter uma GPU AMD. As duas empresas anunciaram este acordo um ano atrásE estamos nos sentindo tontos com isso desde então. O Exynos 2200 está (ou estava) para estrear no Galaxy S22. Este evento de lançamento está agendado para 8 de fevereiro, supondo que a Samsung não bloqueie todos novamente.

A Samsung anunciou o evento Exynos 2200 há apenas 12 dias, dizendo: “Fique atento aos próximos Exynos com a nova GPU 2 nascida em RDNA. 11 de janeiro de 2022”. (RDNA 2 é uma arquitetura de GPU AMD). Além de um tweet do oficial, verificado, Incorporar tweet Na conta, a empresa também cortou um vídeo promocional que termina em 11 de janeiro de 2022. Você pode ainda estou assistindo em archive.org. A coisa mais próxima que a Samsung fez para comunicar o status do Exynos 2200 foi excluir seus tweets promovendo o show.

Sem nenhuma palavra oficial sobre o que está acontecendo, podemos simplesmente recorrer à fábrica de boatos para obter respostas, e atualmente é em chamas. Você deve levar esta próxima parte com cautela, mas em 10 de janeiro – antes que fique claro que não haverá evento Exynos – um vazador Samsung conectado Mundo Gelado “A Samsung adiou o lançamento do Exynos2200”, ele twittou. outro vazador, Dohyun Kim Ele afirma que o Exynos 2200 será removido de toda a linha Galaxy S22. Em vez da divisão usual do Exynos para algumas regiões e do chip Qualcomm Snapdragon para outras, todo Galaxy S22 usará um chip Snapdragon. Não está claro como a Samsung pode fazer isso um mês antes do lançamento, mas teremos que descobrir a data real de envio do S22.

A Samsung atrasou o lançamento do Exynos2200. Desde o ano passado, o lançamento do Samsung exynos não foi tranquilo. Na verdade, o Exynos 1200 estava originalmente programado para novembro, mas foi cancelado no meio do caminho. Parece que muitas coisas estão acontecendo dentro do Samsung LSI, mas não é uma coisa boa. – Universo Gelo 11 de janeiro de 2022

A divisão Exynos da Samsung luta há anos, e o acordo com a AMD deveria ter sido um grande retorno para eles. A poderosa e empolgante GPU da marca Radeon para PCs de mesa teria virado a cabeça. A equipe de marketing da Samsung já estava pressionando o ângulo dos jogos, e isso seria uma tarefa de marketing complicada, já que nem todas as regiões poderiam ter um chip Exynos.

Com tudo que está acontecendo no mundo, anunciar o atraso não seria grande coisa. Mas nunca vi uma grande empresa de tecnologia não comparecer ao evento. Em vez de voltar, esta é uma nova baixa para a divisão Exynos. Atualizaremos este artigo se a Samsung fizer isso em conjunto e fizer uma declaração. Estamos todos esperando.