Estes podem ser os preços finais da Samsung para as séries Galaxy S22 5G e Tab S8 dos EUA

Sim, ainda estamos a pelo menos um mês de A versão comercial dos smartphones topo de gama tudo hardcore Samsung Os fãs estão esperando ansiosamente, e não, o maior vendedor de telefones do mundo ainda não confirmou a data dos rumores para o próximo grande evento Unpacked.

Curiosamente, a recente especulação de preços para a série S22 também vem com previsões semelhantes nos EUA para o tão esperado Linha Galaxy Tab S8 , que pode ou não ser revelado no início do próximo mês também.

Todos os três modelos S22 custarão mais que seus antecessores

Antes de contextualizar os números e compará-los com alguns concorrentes, vamos destacar o que exatamente se espera da tecnologia 5G. Galaxy S22 Família nos Estados Unidos:

S22 – $ 899

S22 Plus – $ 1.099

S22 Ultra – $ 1.299

Agora vamos começar nossa análise rápida abordando o elefante gigante na sala proverbial. Sim, são US $ 100 a mais em geral do que a Samsung originalmente enviou a série S21 5G nos EUA. Então, não, não parece o futuro Compradores S22 Ultra Eles são os únicos que esperam que um prêmio seja pago, como muitos boatos haviam previsto anteriormente.

É assim (mais ou menos) como o Galaxy S22 deve ser

Em vez disso, os Galaxy S22 e S22 + “regulares” agora devem adicionar US $ 100 aos preços recomendados para o S21 e S21 +, respectivamente. Obviamente, estamos falando de configurações básicas aqui e, se os rumores recentes forem precisos, o S22 e o S22 Plus começarão com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, assim como seus antecessores.

Enquanto isso, o S22 Ultra 5G de US $ 1.299 provavelmente será emparelhado com 12 GB de memória com 256 GB de armazenamento digital local, o que (pelo menos em parte) justifica essa etiqueta difícil de engolir. uma S Pen embutida Incluí-los sem custo adicional também pode ajudar a fechar o negócio, principalmente para Nostalgia da série Galaxy Note No entanto, isso torna as intenções do Samsung S22 e S22+ mais difíceis de entender e justificar.

Por US $ 899, o Galaxy S22 5G de 6,1 polegadas seria US $ 100 mais caro que o Apple iPhone 13 5G de 6,1 polegadas e apenas US $ 100 a menos que o iPhone 13 Pro, o que não parece ser uma situação muito conveniente para a Samsung. Enquanto isso, o S22+ e o S22 Ultra podem superar os preços iniciais do 13 Pro e 13 Pro Max, respectivamente, criando o ambiente perfeito para a Apple continuar prosperando e Quebrando recordes

Não é surpresa que a série Galaxy Tab S8 também seja cara

Embora se espere que os números exatos do Tab S8, S8+ e S8 Ultra sejam revelados “em breve”, as coisas que já sabemos sobre o iminente trio de tablets Android ultra-high-end… não são particularmente animadoras.

Este é o Galaxy Tab S8 Ultra

Ou seja, espera-se que o modelo básico comece em “abaixo de US$ 850”, mas se esse número específico for mencionado, temos que supor que o preço sugerido não terminará muito abaixo de… US$ 850. Nosso palpite é que o Galaxy Tab S8 custará cerca de US $ 800 na variante de nível básico, o que não se compara muito favoravelmente com o Tab S7 de US $ 650 ou superior.

Da mesma forma, espera-se que o preço inicial de US $ 850 de seu antecessor aumente o preço do Tab S8 + para entre US $ 900 e US $ 1.000, e o novo Tab S8 Ultra provavelmente custará pelo menos US $ 1.100 quando estiver à venda nos EUA.

Lembre-se de que todos esses três tablets de última geração, praticamente garantidos para incluir o mesmo processador Snapdragon 8 Gen 1 moderno que a linha Galaxy S22, também devem vir em variantes habilitadas para 5G, mas considerando apenas o Wi-Fi mencionado acima. preço, preferimos Não pensar no custo da conexão opcional.